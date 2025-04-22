Цветут все лето: где посадить и как ухаживать за флоксами

Флоксы – яркие многолетники, которые украшают сады пышным цветением и отличаются неприхотливостью в уходе. Их соцветия привлекают пчел, бабочек и других полезных насекомых. Благодаря длительному периоду цветения и стойкости к болезням флоксы остаются актуальным выбором для озеленения приусадебных участков.

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Эксперты рассказали, как ухаживать за цветами. В естественных условиях растение может достигать двух метров, однако благодаря работе селекционеров появилось множество компактных сортов, подходящих для небольших участков.

Где посадить флоксы и какой сорт выбрать

Самым распространенным видом является флокс метельчатый (Phlox paniculata). Цветки флоксов имеют самую разнообразную окраску: белые, розовые, фиолетовые, красные, синие, а иногда и двухцветные варианты. Цветение обычно длится с июля по конец августа, хотя отдельные сорта могут цвести и дольше. Особенно популярны среди садоводов сорта Starfire, Laura, Bright Eyes, Magic Blue и Orange Perfection.

Для обильного цветения флоксам необходимо солнечное или слегка затененное место, защищенное от сильного ветра. Оптимально – рядом с террасой, дорожкой или беседкой, где их аромат будет ощутим во время отдыха.

Эти растения удачно сочетаются с декоративными травами, эхинацеей, рудбекией, баданом, мискантусами и лилейниками. Очень эффектно выглядят флоксы, посаженные группами по нескольку растений – таким образом образуются плотные, выразительные цветные массивы.

Почва и полив

Почва должна быть легкой, питательной, хорошо увлажненной, но с качественным дренажом, чтобы избежать застоя воды. В жаркие периоды растения нуждаются в регулярном поливе. В то же время важно избегать увлажнения листьев, поскольку это может провоцировать развитие грибковых заболеваний, в частности, мучнистой росы. Полив следует производить исключительно под корень, особенно в вечернее время.

Уход в период цветения

Чтобы поддерживать декоративность, следует вовремя удалять увядшие соцветия – это стимулирует образование новых бутонов и удлиняет период цветения. Также целесообразно вносить органические или комплексные удобрения, особенно в период активного роста. У высокорослых сортов желательно предусмотреть опоры, чтобы стебли не ломались под тяжестью соцветий или после обильных дождей.

С годами посадки флоксов уплотняются, поэтому их следует делить и пересаживать. Лучший период для этого – весна или начало лета. После выкапывания куста его делят на несколько частей и пересаживают в свежую почву на новое место.

Флоксы обычно хорошо переносят условия нашего климата, однако в периоды чрезмерной влажности или при частом опрыскивании листьев могут болеть. Основная угроза – мучнистая роса, проявляющаяся в виде белого налета на листьях. Чтобы избежать заражения, следует не загущать посадки и обеспечить доступ воздуха между растениями.

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