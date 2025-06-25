Цветут все лето: какие цветы можно срезать не один раз

Если вы мечтаете о цветнике, который будет радовать вас букетами в течение всего лета, есть хорошие новости: некоторые цветы обладают уникальной способностью к повторному цветению после срезки, что позволяет создавать великолепные композиции из собственного сада.

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Это не только экономит средства, но и дарит непревзойденное ощущение от выращенной собственноручно красоты. Зная эти особенности, можно спланировать свой цветник так, чтобы он постоянно пополнялся свежими цветами. Выбирайте эти растения, и ваш сад будет настоящим источником вдохновения.

Львиный зев (Antirrhinum)

Львиный зев – известный своими высокими, крепкими стеблями и гроздьями соцветий – добавляет вертикального акцента и уникальной формы садовым клумбам. Эти цветы также являются прекрасным дополнением к любым цветочным композициям. Чтобы обеспечить их длительное цветение и возможность срезки в течение всего сезона, лучше всего собирать их утром, когда температура воздуха прохладнее. Важно срезать стебель тогда, когда на нем уже раскрылось не менее трех соцветий, что гарантирует дальнейшее раскрытие цветов в вазе.

Космея (Cosmos)

Космея - это настоящая находка для садоводов. Этот полевой цветок идеально подходит для привлечения опылителей, отличается быстрым ростом, неприхотливостью в уходе и высокой засухоустойчивостью. Кроме того, его изящный внешний вид делает его приятным для глаза. Тонкие, изогнутые стебли космеи прекрасно дополняют садовые букеты, добавляя им текстурной привлекательности, не перегружая композицию.

Целозия (Celosia)

Целозия - это необычный цветок, который способен вывести ваш сад и букеты на совершенно новый уровень. Принадлежащее к семейству амарантовых, это растение удивляет своими вертикальными, перистыми цветочными головками насыщенных, ярких цветов.

Некоторые сорта целозии также могут иметь более сжатые, коралловидные цветы, что придает им еще большей уникальности и экзотичности, превращая обычный цветник в нечто необыкновенное.

Цинния (Zinnia)

Циннии являются бесспорным фаворитом среди садоводов и идеальным выбором для начинающих, поскольку они требуют минимум усилий, но дарят максимум удовольствия. Их жизнерадостные цветы представлены в широком спектре ярких оттенков, в частности красного, розового, оранжевого, желтого и белого. Благодаря такому разнообразию цветов, вы можете легко создать впечатляющий и красочный букет, используя только одни циннии.

Эхинацея (Echinacea)

Эхинацеи являются распространенным дополнением к садам, привлекающим опылителей, благодаря своей неприхотливости и энергичному росту. Они хорошо чувствуют себя даже в песчаной почве и являются выносливыми многолетними растениями, которые годами будут радовать вас своим цветением.

Георгина (Dahlia)

Георгины же поражают многообразием форм - от простых, похожих на ромашки, до роскошных шаровидных видов. Они обильно цветут в течение длительного периода, обычно с июля и до первых заморозков, причем сентябрь часто является самым обильным периодом их цветения.

Гомфрена (Gomphrena globosa)

Этот цветок из семейства амарантовых является еще одним уникальным дополнением к саду, отличающийся своими цветочными головками в форме помпонов. Эти цветы не только привлекательны, но и съедобны. Их можно использовать для приготовления чая или как игривое украшение для тортов и различных десертов. Поэтому, срезая их для букетов, не забудьте оставить немного для кулинарных экспериментов.

OBOZ.UA предлагает садоводам, которые хотят защитить садовые цветы от вредителей, узнать, какие средства будут действенными в любую погоду.

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