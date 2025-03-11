Туристам там уже не рады: самые перенаселенные города в Европе

Феномен "чрезмерного туризма" возникает, когда количество туристов превышает способность города или региона обеспечить устойчивое развитие. Это приводит к негативным последствиям: перенаселение, загрязнение окружающей среды, нагрузка на инфраструктуру и снижение качества жизни местных жителей. Испания, с ее популярными курортами, особенно страдает этой проблемой.

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Проблема чрезмерного туризма требует комплексного подхода. Необходимо вводить ограничения на количество посетителей, стимулировать ответственный туризм и обеспечить справедливое распределение доходов от туристической отрасли.

Издание Daily Express назвало 5 стран Европы, где слишком много туристов:

Барселона: город, превратившийся в парк развлечений

Барселона, с ее уникальной архитектурой и живой атмосферой, стала жертвой своей популярности. Местные жители жалуются, что город превратился в парк развлечений для туристов, где цены завышены, а повседневная жизнь усложняется толпами. Власти города обещают ограничить краткосрочную аренду жилья, но для многих жителей эти меры кажутся запоздалыми.

Майорка: остров, теряющий свою привлекательность

Майорка с ее живописными пляжами и кристально чистым морем десятилетиями привлекала туристов. Однако рост числа посетителей привел к перенаселению и загрязнению популярных курортов. Местные жители и туристы жалуются на высокие цены и потерю подлинности острова.

Канарские острова: протесты против "роскошного" туризма

Канарские острова, известные своим мягким климатом и уникальной природой, также страдают от чрезмерного туризма. Местные жители вышли на протесты, требуя ограничить поток посетителей и обеспечить справедливое распределение доходов от туристической отрасли. Они утверждают, что преимущества туризма не доходят до местного населения, а обогащают крупные корпорации.

Лиссабон: по пути к катастрофе

Лиссабон, с его волшебными улочками и историческими достопримечательностями, стал популярным направлением для туристов со всего мира. Однако местные жители опасаются, что город повторит судьбу Венеции и превратится в туристический резерват. Они жалуются на рост цен на жилье и на вытеснение местного бизнеса.

Венеция: город, борющийся за выживание

Венеция с ее уникальными каналами и архитектурой является символом романтики и культуры. Однако город страдает от чрезмерного туризма, что угрожает его существованию. Власти города вводят туристический налог и ограничения на круизные суда, но эти мероприятия пока не решали проблему.

Ранее OBOZ.UA предлагал посетить остров, о котором знает мало туристов.

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