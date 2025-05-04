Туристка назвала три страны, которые скоро станут хитами

Многие путешественники постоянно ищут новые, еще не переполненные туристами направления. Найти такие места до того, как они станут очень популярными, – это настоящее сокровище.

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Опытная блоггерша, посвятившая жизнь путешествиям, поделилась своими открытиями. Она назвала три страны, которые, по ее мнению, скоро станут настоящими хитами среди туристов. Эти направления предлагают уникальные впечатления, сохраняя при этом свою подлинность и доступность, пишет Daily Mail.

Инфлюэнсер Тиа из Англии посетила 66 стран за три года, с тех пор как уволилась с работы в 2021 году, чтобы путешествовать полный рабочий день. Она активно исследует мир на протяжении последних трех лет и уже посетила 66 стран, поделилась своими рекомендациями по поводу будущих туристических трендов. В своих видео и сообщениях она регулярно делится советами по бюджетным путешествиям, идеями для активного отдыха и информацией о местных культурных особенностях. По ее словам, существуют страны, которые остаются в тени популярных направлений, но имеют все шансы "взорваться" в ближайшем будущем благодаря своей уникальности и привлекательности.

Тайвань

Первым в списке перспективных направлений Тиа назвала Тайвань. Она охарактеризовала его как одно из самых "интересных" мест, где ей пришлось побывать. Путешественница подчеркнула, что Тайвань может предложить впечатления, похожие или даже более богатые, чем другие страны Восточной Азии, при этом значительно меньшей ценой и без чрезмерного скопления туристов. Она была увлечена живописными горами, разнообразной береговой линией, динамичными городами, величественными храмами, доброжелательностью местных жителей, поразительной архитектурой и недооцененными природными локациями.

Словения

Продолжая список, Тиа обратила внимание на Словению, назвав эту страну Центральной Европы настоящим "раем для ценителей природы". Ее поразили красота озер, глубина ущелий, величие водопадов и горные пейзажи Словении. Особо она отметила необычайный, ярко-голубой цвет воды в альпийских реках. Столица страны Любляна, по ее словам, является недооцененным городом с прекрасной архитектурой и приятной атмосферой, особенно в летний период.

Мальдивы

Завершают список перспективных направлений Мальдивских островов. Однако Тиа подразумевает не известные на весь мир роскошные курорты, а более доступные, менее известные местные острова архипелага. По ее словам, возможность бюджетных поездок на Мальдивы, останавливаясь на локальных островах, стала настоящим открытием для многих. Она сама тратила менее 35 фунтов стерлингов в день, наслаждаясь теми же кристально чистыми водами и белоснежными пляжами, что и туристы на дорогих курортах. Хотя туризм на Мальдивах не новинка, бюджетный сегмент на местных островах стремительно набирает популярность.

Рекомендации опытной путешественницы ценны для тех, кто ищет новые направления для путешествий до того, как они окажутся на пике своей популярности. Тайвань, Словения и Мальдивы предлагают разнообразные возможности для отдыха – от городских приключений и культурных исследований до увлекательных природных пейзажей и пляжного релакса. Возможно, именно сейчас лучшее время спланировать путешествие в одну из этих стран, чтобы почувствовать их уникальность, прежде чем они станут слишком туристическими.

OBOZ.UA ранее писал об особенностях отдыха на испанском острове Иерро.

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