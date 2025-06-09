Туристы в восторге: названа страна, которая легко заменит Грецию, Испанию и Португалию

Среди огромного количества туристических направлений в Европе, Греция, Испания и Португалия традиционно считаются одними из самых популярных. Их красота, многообразие и богатая культура привлекают миллионы путешественников ежегодно.

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Однако растущая популярность имеет и обратную сторону: в разгар сезона эти страны переполнены туристами, что может испортить впечатление тем, кто ищет спокойного отдыха. К счастью, появилась отличная альтернатива, которая, по мнению многих, даже превосходит известные курорты, предлагая незабываемый опыт без толпы.

Этой скрытой жемчужиной является Черногория - небольшая страна на побережье Адриатического моря, граничащая с Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Сербией и Албанией. Хотя она менее известна широкой публике, ее невероятно красивая береговая линия, кристально чистые воды и средневековые города завоевали сердца многих туристов.

Путешественники утверждают, что Черногория не уступает в красоте более знаменитым направлениям, но при этом сохраняет свою уникальность и спокойствие, поскольку здесь гораздо меньше толп, отмечает издание Express.

Отзывы на TripAdvisor подтверждают, что многие посетители нашли Черногорию значительно более спокойной, чем переполненные греческие острова или испанское побережье. Один путешественник отметил: "Черногория украла мое сердце, даже больше, чем Греция!", добавив, что местные морепродукты были свежее, а пейзажи - "сумасшедшими". Особенно его поразили скалы и средневековые стены Которского залива, который часто сравнивают с фьордом, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Другие туристы также выразили свое восхищение. Один посетитель, который недавно путешествовал по португальскому побережью Алгарве, отметил: "Прошлым летом я объездил побережье Алгарве в Португалии. Замечательные пляжи, оживленные города, но Черногория оставила значительно больший отпечаток". Он подчеркнул, что Адриатическое побережье Черногории потрясающее, но совершенно не переполнено, в отличие от Португалии летом, а пляжи Яз и Могрен казались частными оазисами. Еще один путешественник заявил, что Черногория даже превзошла Испанию, назвав ее "более аутентичной и доступной".

Помимо невероятных пейзажей и отсутствия толпы, Черногория также привлекает своей доступностью. Многие посетители подтверждают, что это более бюджетный вариант по сравнению с другими европейскими туристическими центрами. Один из отзывов отмечает: "Дни на пляжах в Будве и Тивате стоили лишь часть того, что стоят испанские курорты, но виды были столь же впечатляющими".

Что делает Черногорию еще более особенной, так это ее компактный размер и легкость для исследования. По словам тех, кто там побывал, можно утром совершить поход в горы, после обеда отдохнуть на пляже, а вечером насладиться ужином у воды. Это одна из немногих стран Европы, где можно совместить горный туризм и отдых на побережье в один день, что делает ее идеальным выбором для разнообразного и спокойного отдыха.

OBOZ.UA писал на днях, куда поехать в Африке за незабываемым отпуском.

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