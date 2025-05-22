Туристы в восторге: названо место для доступного отпуска в Европе

С наступлением лета все больше людей ищут недорогие направления для отдыха, особенно если планируют путешествие в последний момент. Одним из лучших вариантов для бюджетного, но незабываемого путешествия в этом году стал итальянский остров Сардиния.

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Благодаря своим живописным пейзажам, белоснежным пляжам и прозрачным водам, остров часто сравнивают с Мальдивами и Карибами. В то же время цены здесь значительно ниже, что делает его особенно привлекательным для туристов. И это отличный вариант даже в разгар сезона, отмечает издание express.co.uk.

Сардиния расположена посреди Средиземного моря и привлекает путешественников не только своей природной красотой, но и ценовой доступностью. По данным Holiday Pirates, уже в июне можно найти пятидневный тур на остров всего за 175 фунтов стерлингов с человека. Особого внимания заслуживают местные пляжи, среди которых выделяют Кавальер с редким розовым песком, Спьяджа-ди-Туэрредда с белым карибским побережьем и Кала Брандинки - пляж, окруженный соснами и горами.

Не менее интересной является столица острова - Кальяри. Этот город считается культурным сердцем Сардинии и предлагает множество вариантов для экскурсий. Туристы могут прогуляться по узким улочкам старого города, посетить пещеры, туннели и крипты или же подняться к бастиону Святого Реми - одной из самых известных достопримечательностей. А для тех, кто ищет релакс, идеальным вариантом станет морская прогулка на яхте с возможностью увидеть дельфинов.

Сардиния также поражает природным разнообразием - от зеленых холмов до скалистых побережий. Туристы в своих отзывах на Tripadvisor делятся восторгом от местных пляжей: прозрачная вода, тишина, белоснежный песок и невероятные пейзажи создают атмосферу настоящего рая. Один из путешественников назвал пляж Спьяджа Каприччоли самым удобным на острове благодаря легкому доступу и парковке рядом.

Сардиния - это место, которое сочетает природную красоту, аутентичность и доступность, что делает его одним из самых привлекательных направлений для летнего путешествия. Здесь найдется что-то для каждого: и для семей с детьми, и для пар, и для тех, кто стремится к уединению. Всё больше путешественников открывают для себя это средиземноморское сокровище - недорогое, яркое и искренне гостеприимное.

OBOZ.UA предлагает узнать о бюджетных направлениях отдыха в Юго-Восточной Азии.

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