Тушеная капуста будет гораздо вкуснее: какой ингредиент обязательно добавить в блюдо

Тушеная капуста – одно из любимых блюд многих украинцев. Овощ в таком виде имеет очень приятный насыщенный вкус, получается сытным и аппетитным. Для того, чтобы улучшить вкус традиционного кулинарного шедевра, следует добавить пикантный соус на основе аджики и сметаны.

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Идея приготовления вкусной тушеной капусты с соусом аджикой опубликована на странице фудблогера с ником pan fartuh в Instagram. Сухой капуста точно не будет.

Ингредиенты:

капуста – 700 г

мясо – 400-500 г

лук – 1-2

морковь – 1-2

томатная паста – 1.5 ст.л

соль

перец

хмели-сунели

Ингредиенты для соуса:

сметана – 250 г

укроп

кавказская аджика – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на куски размером с орех.

2. Влить в чугун масла, мясо выкладывать, когда оно нагреется.

3. Когда мясо хорошо поджарится со всех сторон, вкинуть нарезанный кубиком лук и натертую морковь.

4. Взбить огонь на средний и так готовить 5 минут.

5. Добавить капусту и тушить 30 минут, помешивая каждые 5 минут.

6. Тогда добавить томатную пасту, перемешать и готовить 2-3 минуты.

7. Добавить соль и специи и оставить еще на 5 минут.

8. Для соуса смешать сметану, мелко нарезанный укроп и аджику.

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