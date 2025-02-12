Тушеная капуста будет гораздо вкуснее: какой ингредиент обязательно добавить в блюдо
Тушеная капуста – одно из любимых блюд многих украинцев. Овощ в таком виде имеет очень приятный насыщенный вкус, получается сытным и аппетитным. Для того, чтобы улучшить вкус традиционного кулинарного шедевра, следует добавить пикантный соус на основе аджики и сметаны.
Идея приготовления вкусной тушеной капусты с соусом аджикой опубликована на странице фудблогера с ником pan fartuh в Instagram. Сухой капуста точно не будет.
Ингредиенты:
- капуста – 700 г
- мясо – 400-500 г
- лук – 1-2
- морковь – 1-2
- томатная паста – 1.5 ст.л
- соль
- перец
- хмели-сунели
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 250 г
- укроп
- кавказская аджика – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать на куски размером с орех.
2. Влить в чугун масла, мясо выкладывать, когда оно нагреется.
3. Когда мясо хорошо поджарится со всех сторон, вкинуть нарезанный кубиком лук и натертую морковь.
4. Взбить огонь на средний и так готовить 5 минут.
5. Добавить капусту и тушить 30 минут, помешивая каждые 5 минут.
6. Тогда добавить томатную пасту, перемешать и готовить 2-3 минуты.
7. Добавить соль и специи и оставить еще на 5 минут.
8. Для соуса смешать сметану, мелко нарезанный укроп и аджику.
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