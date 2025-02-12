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Тушеная капуста будет гораздо вкуснее: какой ингредиент обязательно добавить в блюдо

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
456
Тушеная капуста будет гораздо вкуснее: какой ингредиент обязательно добавить в блюдо

Тушеная капуста – одно из любимых блюд многих украинцев. Овощ в таком виде имеет очень приятный насыщенный вкус, получается сытным и аппетитным. Для того, чтобы улучшить вкус традиционного кулинарного шедевра, следует добавить пикантный соус на основе аджики и сметаны.

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Идея приготовления вкусной тушеной капусты с соусом аджикой опубликована на странице фудблогера с ником pan fartuh в Instagram. Сухой капуста точно не будет.

Тушеная капуста будет гораздо вкуснее: какой ингредиент обязательно добавить в блюдо

Ингредиенты:

  • капуста – 700 г
  • мясо – 400-500 г
  • лук – 1-2
  • морковь – 1-2
  • томатная паста – 1.5 ст.л
  • соль
  • перец
  • хмели-сунели

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 250 г
  • укроп
  • кавказская аджика – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Тушеная капуста будет гораздо вкуснее: какой ингредиент обязательно добавить в блюдо

1. Мясо нарезать на куски размером с орех.

2. Влить в чугун масла, мясо выкладывать, когда оно нагреется.

Тушеная капуста будет гораздо вкуснее: какой ингредиент обязательно добавить в блюдо

3. Когда мясо хорошо поджарится со всех сторон, вкинуть нарезанный кубиком лук и натертую морковь.

4. Взбить огонь на средний и так готовить 5 минут.

Тушеная капуста будет гораздо вкуснее: какой ингредиент обязательно добавить в блюдо

5. Добавить капусту и тушить 30 минут, помешивая каждые 5 минут.

Тушеная капуста будет гораздо вкуснее: какой ингредиент обязательно добавить в блюдо

6. Тогда добавить томатную пасту, перемешать и готовить 2-3 минуты.

7. Добавить соль и специи и оставить еще на 5 минут.

Тушеная капуста будет гораздо вкуснее: какой ингредиент обязательно добавить в блюдо

8. Для соуса смешать сметану, мелко нарезанный укроп и аджику.

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