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Творожная паска без выпекания "Рафаэлло": рецепт пасхального блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
45
Творожная паска без выпекания 'Рафаэлло': рецепт пасхального блюда, которое понравится всем

Творожные паски – очень удачный вариант пасхальных десертов. Для приготовления лучше всего использовать жирный творог, а для начинки – джем, сгущенное молоко, шоколад. 

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Вкусная творожная паска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски "Рафаэлло" с кокосовой стружкой.

Паска "Рафаэлло"

Ингредиенты: 

  • 350 г кисломолочного творога
  • 100-150 мл сгущенки
  • 150 г сметаны 15%
  • 40 г кокосовой стружки
  • 20 г сливочного масла
  • 80 г миндаля
  • 30 г белого шоколада

Способ приготовления: 

1. К кисломолочному сыру добавляем сгущенку, сметану, кокосовую стружку, сливочное масло и перебейте блендером до однородности.

Творожная смесь

2. Миндаль обжариваем и измельчаем, добавляем в массу и перемешиваем.

Готовая основа для паски

3. Форму выстилаем марлей и перекладываем сырную массу, хорошо утрамбовываем и накрываем краями марли. Сверху ставим что-то тяжелое и отправляем в холодильник на ночь.

Приготовление паски

4. После достаем из формы и украшаем.

Готовая творожная паска

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