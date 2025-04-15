Творожная паска без выпекания "Рафаэлло": рецепт пасхального блюда, которое понравится всем
Творожные паски – очень удачный вариант пасхальных десертов. Для приготовления лучше всего использовать жирный творог, а для начинки – джем, сгущенное молоко, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски "Рафаэлло" с кокосовой стружкой.
Ингредиенты:
- 350 г кисломолочного творога
- 100-150 мл сгущенки
- 150 г сметаны 15%
- 40 г кокосовой стружки
- 20 г сливочного масла
- 80 г миндаля
- 30 г белого шоколада
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавляем сгущенку, сметану, кокосовую стружку, сливочное масло и перебейте блендером до однородности.
2. Миндаль обжариваем и измельчаем, добавляем в массу и перемешиваем.
3. Форму выстилаем марлей и перекладываем сырную массу, хорошо утрамбовываем и накрываем краями марли. Сверху ставим что-то тяжелое и отправляем в холодильник на ночь.
4. После достаем из формы и украшаем.
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