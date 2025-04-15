Творожная паска без выпекания 'Рафаэлло': рецепт пасхального блюда, которое понравится всем

Творожные паски – очень удачный вариант пасхальных десертов. Для приготовления лучше всего использовать жирный творог, а для начинки – джем, сгущенное молоко, шоколад.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски "Рафаэлло" с кокосовой стружкой.

Ингредиенты:

350 г кисломолочного творога

100-150 мл сгущенки

150 г сметаны 15%

40 г кокосовой стружки

20 г сливочного масла

80 г миндаля

30 г белого шоколада

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавляем сгущенку, сметану, кокосовую стружку, сливочное масло и перебейте блендером до однородности.

2. Миндаль обжариваем и измельчаем, добавляем в массу и перемешиваем.

3. Форму выстилаем марлей и перекладываем сырную массу, хорошо утрамбовываем и накрываем краями марли. Сверху ставим что-то тяжелое и отправляем в холодильник на ночь.

4. После достаем из формы и украшаем.

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