У новых ‌iPhone‌ может вообще не быть кнопок: что задумали в Apple

Твердотельные кнопки (solid-state buttons) – одно из тех новшеств, которое кажется логическим продолжением эволюции iPhone. По данным источника Instant Digital, Apple не прекратила эту разработку для будущих моделей. Несмотря на предварительные слухи об отмене этой технологии, проект выйдет, но с задержками.

Видео дня

Согласно информации MacRumors, стоимость производства не является главным препятствием для внедрения инновации. Основной проблемой называют неконкретизированные "ошибки" в реализации, по которым не удается достичь идеальной стабильности функционирования.

Apple сосредоточена на совершенствовании тактильного дизайна – компания пытается добиться максимально реалистичного ощущения нажатия, приближенного к традиционным механическим кнопкам, хотя в основе новой системы нет физического отскока.

Кнопка встраивается непосредственно в рамку устройства, а эффект нажатия имитируется с помощью тактильного отклика (Taptic Engine). Главные преимущества такого подхода – меньше износа, защита от пыли и влаги и возможность различать силу нажатия для выполнения различных функций.

Однако массовое производство и долгосрочная надежность пока вызывают беспокойство, и именно над этими аспектами Apple активно работает.

Идея твердотельных кнопок – не нова. В 2023 году ожидалось, что iPhone 15 Pro получит эту функцию в пределах внутреннего проекта Bongo, но реализация была отменена на позднем этапе разработки.

Позже появились предположения, что solid-state buttons дебютируют в iPhone 16 Pro, однако и эти прогнозы не оправдались. Согласно последней информации, функция вряд ли появится даже в серии iPhone 17. Вместе с тем, Instant Digital утверждает, что Apple не отказалась окончательно от этой идеи, и вероятность ее внедрения в будущем остается высокой.

По мнению источника, причина задержки заключается еще и в смене приоритетов компании. По состоянию на 2024–2025 годы, пользователи больше заинтересованы в усовершенствовании дисплеев и продолжительности работы аккумулятора, чем в новых кнопках. Apple не спешит рисковать внедрением технологии, которая может вызвать противоречивую реакцию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каких iPhoneх будет доступно обновление iOS 19.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.