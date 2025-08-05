У собак есть 'шестое чувство' относительно эмоций их хозяев – исследования

Владельцы собак настаивают, что их любимцы обладают "шестым чувством", когда дело доходит до распознавания их эмоций, и почти половина из них утверждает, что животные реагируют на их чувства ещё до того, как они выражают их.

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Опрос 2000 владельцев собак показал, что собаки играют решающую роль в обеспечении комфорта в трудные времена, причем самым частым подходом является пребывание рядом со своими хозяевами, пишет Express.

Почти половина сказала, что их любимец ходит за ними по дому, когда им грустно, а четверо из десяти отметили, что отвлечения внимания от их собачки достаточно, чтобы изменить их настроение. Таким образом, треть владельцев домашних животных даже назвали свою собаку "героем".

По словам экспертов, независимо от того, поднимают ли они нам настроение, заставляют нас смеяться или просто тихо лежат рядом с нами, их сила – эмоциональная или иная – может полностью изменить то, как мы чувствуем себя дома.

Исследование показало, что владельцы считают, что их собаки имеют удивительные "способности", в частности необычную способность чувствовать, когда еда упала или пакетики с лакомствами были открыты из разных комнат.

Другие собаки демонстрируют то, что исследователи назвали "хвостом разрушения", обладая способностью опрокидывать чашки, тарелки и бокалы для вина одним восторженным взмахом.

Несмотря на шутливый подтекст некоторых "суперсил" собак, именно способность чувствовать печаль и радость хозяев делают их особенными.

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