У трех знаков резко улучшится жизнь: гороскоп на 24 сентября

Жить, игнорируя и подавляя свои эмоции – плохо, лучше говорить правду. Это освобождает и улучшает все течение жизни.

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Астрологи утверждают, что 24 сентября эта простая истина откроется представителям трех знаков зодиака, что привнесет настоящие изменения в их жизнь. Мятежный транзит Меркурий в трине с Ураном заставит их отстаивать то, во что они верят. Для них это будет означать начало мощной трансформации и определенные радикальные шаги в сторону лучшей жизни.

Овен

Сегодняшний день привнесет в вашу жизнь все, чего вам так не хватало. Наконец-то вы решитесь сказать что-то, что давно держали в себе и что пора было выразить. Транзит Меркурия в трине с Ураном даст вам для этого необходимую смелость. Вы долго пытались не задеть чьи-то чувства и наконец придумали способ выразить себя и улучшить свою жизнь, сказав то, что вас давно мучило.

Итак, этот день приносит все нужные шаги, позволяет вам почувствовать, что ваши действия имеют большой смысл и освобождает вас и того человека, которому вы выразите свою правду. Вы почувствуете, что все произошло в идеальный момент и идеальным образом.

Стрелец

Похоже, что вы больше не считаете нужным скрывать свои эмоции, поскольку вы наконец-то полностью доверяете себе. Вам больше не нужно сдерживаться, когда вы выражаете что-то, что у вас на уме – вы знаете, как сделать это правильно. Этот радикальный процесс приведет вас туда, куда вы хотели. Во время трина Меркурия и Урана вы обнаружите, что вы бунтарь.Вы неудержимы в вере в себя и знаете, что вы делаете.

Да, вернуться к старым шаблонам легко, но вы не будете об этом беспокоиться. Не надо обманывать себя: вы прошли долгий путь, и ваша бесконечная трансформация сейчас выходит на очень важный этап.

Водолей

Приближающиеся изменения вы чувствовали уже давно. И в глубине души знали, что они неизбежны, независимо от того, хотите ли вы их принять. Вы готовы к улучшению своей жизни, так что следует этой программе. Вы готовы принять все необходимые радикальные меры. Во многом причина вашей готовности состоит в том, что астрологический транзит Меркурия в трине с Ураном серьезно поддерживает вас. Это событие призывает вас действовать прямо сейчас или сдаться. Вы не хотите сдаваться, поэтому делайте шаг вперед.

В вас всегда была эта бунтарская жилка. И во многом она связана с восстанием против того, что, по-вашему, от вас ожидают. Но вы долго подавляли эту сторону своей натуры. Пора выйти на свободу. Пути назад нет – приготовьтесь к переменам к лучшему.

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