У трех знаков зодиака произойдет серьезная трансформация: гороскоп на 25 сентября

Трансформация – вот что приносит в нашу жизнь продолжающийся сейчас трин Луны и Сатурна. Вселенная дает нам шанс глубоко заглянуть в то, что всегда сдерживало нас, и увидеть, как из этого выбраться.

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Особенно сильно на себе этот положительный момент ощутят представители трех знаков зодиака, говорят астрологи. Они больше не смогут обманывать себя и сегодня обретут важное осознание. И это, безусловно, положительный момент. Ведь родившиеся под этими знаками больше не будут испытывать потребности защищаться старыми привычками от большого и богатого разными замечательными вещами мира. Читайте этот гороскоп, чтобы узнать, для кого этот день станет началом великого преобразования.

Рак

Прошло уже некоторое время, а вы все еще работаете над тем, как изменить себя. Вы никак не могли нащупать ту самую кнопку, которая запустит перемены, но 25 сентября вы наконец-то найдете путь внутрь себя. Этот день несет атмосферу превращения и вы не сможете сказать "нет" этой атмосфере. На самом деле вы давно хотели ее почувствовать, поэтому возьметесь за дело сразу и с энтузиазмом начнете делать то, что вам нужно, чтобы стать лучшей версией себя.

Трин Луны и Сатурна очень хорошо показывает нам, что вы могли бы иметь, если бы не действовали сейчас. То есть это прекрасное время, чтобы понять, что сожаление не является частью плана. Трансформация – это план Вселенной на ваше ближайшее будущее, и вы должны прислушиваться к этому призыву. Она уже началась, и космические силы в игре.

Дева

Что приятно в эту среду, 25 сентября, так это то, что вы наконец-то увидите результаты своих усилий. Это диета, программа упражнений или внутренние изменения, которые вы запустили некоторое время тому назад. Сейчас все становится на свои места. Во время трина Луны и Сатурна вы вспомните, откуда вы пришли, и хотя это придает вам сил, вы на собственном горьком опыте узнали, что прошлое может давать понимание нынешних событий, но оно уже осталось позади. Вы живете настоящим, нынешним, и нынешнее нуждается в трансформации.

Это чувство завершенности вдохновляет вас в этот день, словно все части пазла внезапно встают на свои места. Теперь вы знаете, как трансформировать себя, и благодаря трину Луны и Сатурна вы уже не вернете назад. Настало время трансформации, и в этом вы впереди всех.

Козерог

Сегодня вы обнаружите, что все, на что сейчас падает ваш взгляд, это выбор – вернуться назад и сделать то, что вы делали всегда или поверить в себя и стать человеком, которым вы всегда хотели быть. Хотя это звучит довольно тяжело, на деле все будет гораздо легче и приятнее. Вы словно сбросите старую кожу, чтобы оказаться более удобной и подходящей вам по размеру. А то, что отжило, уйдет из вашей жизни. Вы проходите через метаморфозу, и это чудо, которое можно увидеть.

Как только вы сосредоточитесь на этом, вы увидите, как пройти весь путь. Теперь, когда вы поверили в эту трансформацию, вы доведете ее до конца. Вы уверены, что финал этой поездки будет счастливым и здоровым. Вы все делаете правильно.

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