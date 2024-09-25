У трех знаков зодиака высокие шансы улучшить свои отношения: гороскоп до конца недели

Человеческие отношения иногда переживают трудные времена – это закон. Но иногда жизнь позволяет исцелить их и восстановить связь между влюбленными.

Видео дня

Астрологи утверждают, что уже на этой неделе такой шанс получат представители трех знаков зодиака. Последняя четверть Луны в Раке поможет им освободиться от эмоциональной боли и чувства пренебрежения, которые могут помешать эмоциональной близости. Они смогут выйти за рамки своих представлений о правильном и неправильном, а стать более открытыми для компромиссов.

Козерог

Вам нужно взять на себя ответственность за свои чувства. Так многое из того, с чем вы боролись, связано с прошлым опытом, включая страхи относительно обязательств. Вместо того чтобы стать более внимательными к своим текущим отношениям, вы боретесь с препятствиями, которых не должно быть в отношениях. Чтобы по-настоящему позволить своей любви быть тем, чем она должна быть, вам нужно простить своего партнера и начать ценить то, что он привносит в вашу жизнь. Это значит, что пора отпустить страхи и эхо прошлых измен и конфликтов. Только так вы сможете оценить, насколько удивительна может быть любовь, когда вы отдаете ей все свое сердце.

Сейчас вы можете добиться эмоционального освобождения, отпустив все, что тяготело над вами и омрачало ваше общее будущее. Вам нужно будет поговорить с партнером о ваших отношениях. Для этого постарайтесь уделить заранее некоторое время тому, чтобы разобраться в своих чувствах относительно текущей ситуации и собственных мыслях о ней. Полностью примите любовь и своего партнера, чтобы увидеть, насколько все было правильно между вами.

Овен

Вы чувствуете себя неуверенно по поводу новой любви или того, как сделать шаги для восстановления связи с давним партнером? На этой неделе подумайте о том, как вы относитесь к собственным отношениям. Это отличное время, чтобы разобраться с некоторыми проблемами прошлого, которые могут усложнить понимание ваших желаний. Прежде чем давать какие-либо обещания, сосредоточьтесь на честности с собой. Вам нужно лучше понять, готовы ли вы погрузиться в чувства, или вам нужно больше времени на размышления. Честность редко разрушает романтическую связь, а вот бесполезные предположения это часто делают.

Сейчас вы можете лучше найти слова, которые вам нужны, чтобы высказать свои мысли партнеру и сделать это так, чтобы вы стали еще ближе. Вам также, возможно, придется взять на себя ответственность за все, что еще осталось не сделанным. Не думайте, что ваш партнер понимает вас без слов – общайтесь с ним открыто. Искренне вспустите его в свой мир и сердце, чтобы, двигаясь вперед, вы могли быть уверены, что вы оба на одной волне.

Дева

Вы будете чувствовать себя как на вершине мира, и это позволит вам прогрессировать в ваших отношениях и продолжать строить жизнь своей мечты. Но есть несколько вещей, о которых вам следует помнить в процессе, особенно когда речь идет о времени, которое вы посвящаете своему партнеру и своей личной жизни. При такой большой активности в вашей карьере вы можете уделять любимому человеку недостаточно времени. Хотя вы заслуживаете профессионального успеха, к которому стремитесь, все же не забывайте о балансе. Подходите ко всем сферам жизни с одинаковой энергией.

Теперь вы можете перевести свои отношения на следующий уровень. Но для этого ваш партнер должен чувствовать себя важным для вас, не из-за того, что он делает, а просто потому, что он всегда рядом. Цените своего близкого человека и показывайте, как нуждаетесь в его присутствии. Космическая энергия на этой неделе позволит вам работать над проблемами в общении вместе, а не просто брать все на себя. Покажите своему партнеру, что он для вас означает, не принимайте ничего как должное. Уделяйте любимому человеку максимум внимания, который только можете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки зодиака будут самыми успешными в ближайшие дни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.