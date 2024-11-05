'Убивайте осознанно': о чем сериал, возглавивший топ на украинском Netflix

В списке популярнейших сериалов Netflix в Украине новый лидер. Как показывают рейтинги, сейчас первую строчку занимает криминальная черная комедия "Убивайте осознанно".

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Мини-сериал получил хорошие отзывы и сейчас активно набирает просмотры. OBOZ.UA рассказывает, почему он действительно достоин внимания.

Источником для шоу стал бестселлер немецкого писателя и адвоката Карстена Дуссе. Главную роль исполнил популярный актер Том Шиллинг. Он воплотил адвоката мафии по имени Бьорн Димель, который изо всех сил пытается сохранить баланс между работой и личной жизнью. Однако времени на семью у него почти не остается.

Главным клиентом Бьорна является Драган Сергович – главарь мафии, которому постоянно приходится прятаться. Забота о клиенте не дает главному герою установить тесную связь с дочерью и постоянно угрожает его отношениям с женой. Устав от такого напряжения и желая спасти свой брак, герой решает записаться на ретрит по осознанной жизни. Навыки, которыми он овладевает, приводят его на неожиданный и темный путь.

Если коротко, Бьорн сам становится серийным убийцей, но при этом умудряется сохранять внутреннее спокойствие и вести свою жизнь к балансу. Первый эксперимент по осознанности, который он ставит на своем клиенте, раскручивает целый клубок событий, в котором участвуют подельники Драгана и даже правоохранительные органы. Но уже ничто не может выбить героя из колеи.

Сериал дебютировал на Netflix 31 октября. Для просмотра доступны все 8 эпизодов.

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