Удивительные пляжи и мало туристов: город в Испании назвали скрытой жемчужиной

Каждый год в летний сезон миллионы туристов отправляются в Испанию в поисках солнца, моря и отдыха. Барселона, Малага и Мадрид давно стали классическими направлениями для отпуска. Однако все больше путешественников стремятся избежать многолюдных локаций и открывают для себя новые маршруты.

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Одно из таких открытий – Сантандер, город на севере Испании, который называют настоящей "скрытой жемчужиной". Детали рассказало издание Express.

Чем особенный Сантандер

Сантандер – столица автономного региона Кантабрия, расположенная на побережье Бискайского залива. Город сочетает широкую береговую линию с десятками пляжей, живописные пейзажи, зеленые холмы и изящную архитектуру. В то же время здесь ощутимо меньше туристов, чем в южных регионах Испании, и сохраняется аутентичная атмосфера спокойствия.

Пляжи без толпы – главное преимущество

В Сантандере есть пляжи на любой вкус – для купания, прогулок или занятий серфингом. Вода прозрачная, а береговые линии ухоженные и чистые. Самые популярные среди местных – пляж Сардинеро, Пляж Камелу и Пляж Маталеньяс.

Архитектура, искусство и морепродукты

Любители истории и культуры оценят Дворец Магдалена, построенный в начале XX века для испанской королевской семьи. Модернистский Центр Ботина, расположенный на набережной, является центром современного искусства.

Для гурманов – свежие морепродукты и блюда баскской и кантабрийской кухни в многочисленных ресторанах. А для ценителей шопинга – торговый бульвар Аламеда-де-Овьедо.

Почему путешественники выбирают именно этот город:

Доступные цены на жилье и питание.

Развитая инфраструктура – город оборудован эскалаторами на крутых подъемах.

Безопасные пешеходные маршруты.

Простота перемещения – город компактный и удобный для путешествий на авто или общественным транспортом.

Благоприятный климат – не слишком жарко, свежий морской воздух.

Как добраться

Можно долететь до Бильбао и доехать до города поездом или автобусом примерно за 1,5 часа. На автомобиле или такси – около 1 часа 26 мин.

Если вы ищете уютное побережье без толпы, отличную еду, недорогое жилье и атмосферу настоящей Испании – этот город стоит внимания.

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