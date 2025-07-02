Урожай будет рекордным: чем подкормить яблоню в июле

Июль – один из важнейших месяцев длясадоводов. Именно сейчас яблони направляют все силы на развитие плодов: завязи уже сформировались, и начался активный период налива яблок.

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Чтобы будущий урожай был не только щедрым, но и качественным, деревьям нужна дополнительная поддержка. OBOZ.UA рассказывает, как правильно подкормить яблоню в середине лета.

Почему июльская подкормка важна

К июлю яблоня уже завершила цветение, и теперь все питательные вещества направляются на формирование сочных, крупных плодов. Если в этот период дерево не получает достаточно питательных веществ, яблоки могут остаться мелкими, потерять вкус, а само дерево – ослабнуть.

Эффективные методы подкормки

Под корень:

Настой навоза или травяной настой (1:10) – органическая "бомба" для дерева.

Вливают по 2–3 ведра под одно взрослое дерево.

Дает быстрый эффект и долговременное питание.

Внекорневые подкормки:

Опрыскивание карбамидом (30 г на 10 л воды).

Одновременно подпитывает листья и действует как профилактика против некоторых вредителей.

Мульчирование

После внесения удобрений важно сохранить влагу и создать благоприятные условия для почвы. Здесь на помощь приходит мульча.

Компост или перепревшая трава – натуральные материалы, которые медленно разлагаются и обогащают почву органикой.

Преимущества мульчирования:

сохраняет влагу в почве;

защищает корни от перегрева;

подавляет рост сорняков;

постепенно улучшает структуру почвы и ее плодородие.

Мульчу раскладывают в приствольном круге, оставляя небольшой зазор у самого ствола, чтобы избежать загнивания коры.

В жару яблоня особенно нуждается во влаге – особенно это касается молодых саженцев. Без воды ни одно удобрение не сработает полноценно. Полив должен быть обильным, но не частым: лучше раз в неделю, но глубоко.

Совет: Одной подкормки в июле недостаточно, если вы хотите получить щедрый урожай. Лучший результат дает системный подход – учитывайте фазу роста, состояние дерева, погоду, тип почвы. И тогда яблоня отблагодарит вас сладкими, хрустящими плодами.

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