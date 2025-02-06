Урожай будет рекордным: где посадить кабачки

Кабачки – одни из самых простых в выращивании овощей, которые можно посадить у себя в огороде. Однако опытные дачники знают, что для большого урожая очень важно правильно выбрать место под грядку этой культуры.

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Где лучше всего сажать кабачки, разбирался OBOZ.UA. Рассказываем также, какие условия больше всего любит это растение.

Кабачки принадлежат к семье тыквенных и происходят из теплого климата Центральной Америки. Соответственно они любят большое количество солнечного света и тепла. А значит, под грядку с кабачками нужно выбирать незатененный участок огорода, где растение будет постоянно получать необходимый ему уровень освещенности.

При этом важно позаботиться о защите от ветра. Лоза, на которой растут кабачки, достаточно нежна, поэтому ее нужно беречь от всего, что может переломить стебель.

Лучше всего кабачки растут в богатой и плодородной земле, в которую хорошо проникает вода. Чтобы придать земле соответствующие свойства, ее следует обогатить органическими удобрениями. Но перед началом работ необходимо обязательно очистить участок от любых сорняков.

Не забудьте также позаботиться о качественном поливе кабачковой грядки. Чтобы вырасти большим и сочным, этот овощ нуждается в большом количестве воды. Но при этом вода не должна застаиваться в земле – это может повредить корневую систему растения.

И не давайте растению расти так, как ему вздумается. Если кабачковая лоза выпустит слишком много боковых побегов, плоды получатся маленькими. Лишние отростки нужно вовремя удалять. Так же можно обрывать излишне обильный цвет.

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