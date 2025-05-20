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Урожай огурцов будет больше в разы: помогут три удобрения

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
1,0 т.
Урожай огурцов будет больше в разы: помогут три удобрения

Огурец, как известно, на 95% состоит из воды. А вот остальные 5% – это полезные питательные вещества, которые растение получает из почвы. Именно поэтому для огурцов так важен не только полив, но и подкормка.

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В июне огуречная лоза переходит в стадию цветения и формирования завязи. Это значит, что питательных веществ ей нужно достаточно много и выбирать их надо правильно, если хотите получить щедрый урожай и качественные плоды. OBOZ.UA разбирался, чем стоит подкармливать огурцы в период цветения.

От чего пора отказаться

В конце мая и в июне опытные огородники прекращают использовать азотные удобрения. Азот – важный элемент для растений на этапе наращивания зеленой массы. Когда же на любом овоще начинают формироваться цветы, азот может только навредить, ведь он будет стимулировать развитие цветов и новых листьев, а не формирование плодов. Именно поэтому навоз и мочевина, которые считаются едва ли не лучшими весенними удобрениями для огурцов, перестают применять.

Урожай огурцов будет больше в разы: помогут три удобрения

Несколько рецептов полезных удобрений для огурцов

Вещества, которые нужны огурцам для полноценного развития плодов, это калий, фосфор, кальций, бор и магний. Они способствуют эффективному формированию завязи и помогают огуречной лозе образовать здоровые, сбалансированные по содержанию питательных веществ и насыщенные водой плоды. И вот в каких удобрениях можно найти нужную растению подпитку.

Зольный настой

Разведите 1 стакан сухой древесной золы в 10 литрах воды и дайте настояться сутки. Подливайте этим средством в период формирования завязи на огурцах. Это удобрение обеспечит их калием и фосфором.

Молочно-дрожжевое удобрение 

Возьмите стакан богатого кальцием молока и добавьте в него чайную ложку сухих дрожжей, которые являются источником бора, магния и других питательных веществ. Разведите смесь 1 литром чистой воды и оставьте на 1-2 часа в тепле. Поливайте этим средством огурцы под корень или опрыскивайте листья раз в 7-10 дней.

Раствор соли Эпсома

Это средство богато магнием, а значит его можно использовать для подкормки огурцов. Возьмите одну столовую ложку соли и разведите ее 4 литрах воды – удобрение готово. Им подливают или опрыскивают огурцы раз в 10-14 дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что делать, чтобы огурцы не выросли горькими.

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