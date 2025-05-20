Урожай огурцов будет больше в разы: помогут три удобрения

Огурец, как известно, на 95% состоит из воды. А вот остальные 5% – это полезные питательные вещества, которые растение получает из почвы. Именно поэтому для огурцов так важен не только полив, но и подкормка.

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В июне огуречная лоза переходит в стадию цветения и формирования завязи. Это значит, что питательных веществ ей нужно достаточно много и выбирать их надо правильно, если хотите получить щедрый урожай и качественные плоды. OBOZ.UA разбирался, чем стоит подкармливать огурцы в период цветения.

От чего пора отказаться

В конце мая и в июне опытные огородники прекращают использовать азотные удобрения. Азот – важный элемент для растений на этапе наращивания зеленой массы. Когда же на любом овоще начинают формироваться цветы, азот может только навредить, ведь он будет стимулировать развитие цветов и новых листьев, а не формирование плодов. Именно поэтому навоз и мочевина, которые считаются едва ли не лучшими весенними удобрениями для огурцов, перестают применять.

Несколько рецептов полезных удобрений для огурцов

Вещества, которые нужны огурцам для полноценного развития плодов, это калий, фосфор, кальций, бор и магний. Они способствуют эффективному формированию завязи и помогают огуречной лозе образовать здоровые, сбалансированные по содержанию питательных веществ и насыщенные водой плоды. И вот в каких удобрениях можно найти нужную растению подпитку.

Зольный настой

Разведите 1 стакан сухой древесной золы в 10 литрах воды и дайте настояться сутки. Подливайте этим средством в период формирования завязи на огурцах. Это удобрение обеспечит их калием и фосфором.

Молочно-дрожжевое удобрение

Возьмите стакан богатого кальцием молока и добавьте в него чайную ложку сухих дрожжей, которые являются источником бора, магния и других питательных веществ. Разведите смесь 1 литром чистой воды и оставьте на 1-2 часа в тепле. Поливайте этим средством огурцы под корень или опрыскивайте листья раз в 7-10 дней.

Раствор соли Эпсома

Это средство богато магнием, а значит его можно использовать для подкормки огурцов. Возьмите одну столовую ложку соли и разведите ее 4 литрах воды – удобрение готово. Им подливают или опрыскивают огурцы раз в 10-14 дней.

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