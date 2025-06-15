Урожай заметно увеличится: чем подкормить баклажаны

Урожайность баклажанов в значительной степени зависит не только от сорта или погоды, но и от правильной системы подкормки. Летом, в период активного роста и плодоношения, растениям особенно нужна поддержка – питательные вещества, способствующие формированию завязи и развитию плодов.

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Все больше огородников отказываются от химических удобрений в пользу натуральных и доступных растворов, которые можно легко приготовить в домашних условиях. Они не только экологически безопасны, но и эффективны. OBOZ.UA рассказывает о нескольких проверенных способах подкормки баклажанов, которые помогут существенно улучшить качество и количество урожая.

Подкормка древесной золой

Этот способ является одним из самых простых и эффективных для середины лета.

В ведре воды (10 л) размешайте стакан просеянной древесной золы.

Поливайте растения под корень, непосредственно после приготовления, настаивать не нужно. После полива землю вокруг куста можно посыпать сухой золой – это дополнительно отпугивает вредителей.

Удобрение из скошенной травы

Это натуральная азотная подкормка, стимулирующая зеленый рост и общую жизнеспособность растения.

На треть заполните ведро скошенной травой и залейте теплой водой. Накройте крышкой и оставьте настаиваться на солнце 6-7 дней. После настаивания поливайте баклажаны под корень, примерно по 1 литру на каждый куст.

Отвар из картофельной шелухи

Эта подкормка уместна именно в период цветения и появления первых завязей.

Шелуху картофеля следует залить водой и варить 7 минут. После остывания процедить и поливать баклажаны полученным настоем под корень.

Подкормка на основе дрожжей

Этот способ стимулирует рост и налив плодов, а также улучшает микрофлору почвы. В литре теплой воды растворить 600 г прессованных дрожжей, добавить 100 г измельченной яичной скорлупы, тщательно размешать. Оставить на солнце на 4-5 часов. После этого разбавить водой в соотношении 1:10. Поливать по пол литра на один куст.

Все виды подкормок баклажанов следует применять исключительно под корень. Попадание удобрений на листья или стебли может вызвать ожоги. Если раствор случайно попал на листовую поверхность, его следует немедленно смыть чистой водой.

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