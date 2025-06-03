Урожай значительно увеличится: чем подкормить фасоль в июне

Фасоль занимает видное место среди любимых культур многих огородников, ведь ее ценят не только за вкус, но и за значительную пользу. Однако, для получения действительно щедрого урожая, растению необходим тщательный уход, особенно на ранних стадиях развития.

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Именно в июне, когда фасоль активно наращивает зеленую массу и формирует будущие завязи, критически важным становится правильная подкормка. От того, какое удобрение будет выбрано, зависит не только объем, но и качество собранных бобов. Поэтому опытные садоводы рекомендуют придерживаться проверенных схем, чтобы максимизировать урожайность даже с небольшого участка.

Посадку фасоли можно растянуть почти на все лето - от середины мая до начала июля. Даже на небольшом участке она способна дать щедрый урожай, если ее подкармливать в ключевые фазы развития. Однако не все знают, что фасоль имеет особые потребности в удобрениях и не воспринимает лишний азот. В отличие от других овощей, она способна самостоятельно накапливать азот из почвы. Избыток этого элемента стимулирует чрезмерный рост листьев, но мешает формированию стручков.

Первая подкормка проводится после появления листьев. В этот момент фасоль рекомендуется подкормить суперфосфатом (30-40 г на м²), который стимулирует развитие корневой системы. Удобрение нужно внести в почву и хорошо полить растения. Также полезно окучить кустики, чтобы они стали крепче и устойчивее. Кустовые сорта стоит окучивать до тех пор, пока листья не начнут смыкаться в рядках.

В фазе бутонизации фасоль целесообразно подкормить калийной солью - достаточно 10-15 г на м². Калий способствует образованию завязей и улучшает вкусовые качества бобов. А когда стручки начинают созревать, лучшим удобрением станет обычная древесная зола. Она не только обогащает почву микроэлементами, но и стимулирует активный рост плодов.

Дополнительно улучшить урожай поможет опрыскивание фасоли борсодержащими препаратами. Это особенно актуально в жаркую погоду, когда цвет может осыпаться из-за стресса. Подойдет любое средство с бором.

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