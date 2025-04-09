Устойчивые пятна исчезнут из белой одежды: используйте домашний раствор

Если ваши белые вещи все еще остаются в пятнах, независимо от того, сколько вы стирали, одно простое домашнее решение может стать спасением.

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О нем рассказала пользовательница Шантель Мила, которая любит делиться советами по клинингу и стирке на своем канале в TikTok. Она сказала, что этот способ стирки "намного облегчит вашу жизнь", поскольку он поможет "удалить сложные пятна на белых вещах.

Чтобы сделать мощный пятновыводитель, нужно замочить белую одежду в теплой воде, четверти стакана (3%) перекиси водорода и одном стакане пищевой соды. "Стирайте как обычно, и пятна исчезнут", – пообещала Шантель.

"Для быстрого отбеливания добавьте немного жидкости для мытья посуды на полотенце и поместите его вместе с белыми вещами, чтобы мгновенно осветить их", – добавила она.

Еще один способ стирки, который поможет осветить и отбелить белую одежду, предусматривает удаление любых желтых пятен от пота, которые могли появиться. Вы можете это сделать, смешав один стакан 3% перекиси водорода и одну столовую ложку мыльного средства "в темной бутылке с пульверизатором".

Далее Шантель советует побрызгать этим раствором на пятна от пота и оставить на 20 волны", прежде чем начать обычную стирку.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отбелить одежду, полотенца и белье без химии.

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