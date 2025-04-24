Утром или вечером? Когда нужно поливать садовые цветы в горшках

Даже если у вас нет собственного сада или клумбы, вы всегда можете организовать себе небольшой цветник, высадив растения в горшках. Однако, чтобы получить действительно пышные и ухоженные заросли, нужно соблюдать правильный режим полива.

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И если с комнатными растениями в горшках все куда проще – их можно поливать в любой момент, то с уличными все же возникают определенные нюансы. Издание Express обратилось за объяснением к садовнику Тому Строуглеру, который ведет популярный блог с советами для любителей растениеводства.

Двумя ключевыми процедурами, которыми не стоит пренебрегать, ухаживая за уличным садом в горшках, Строуглер назвал подкормку и полив. И если сориентироваться с внесением удобрений всегда поможет инструкция по использованию, то по поводу увлажнения земли существуют два распространенных мнения: что его нужно проводить рано утром или вечером.

Из этих двух вариантов блогер-садовод посоветовал выбирать именно вечерний полив. "Лучшее время для полива наших горшков - вечер, тогда у корней будет вся ночь, чтобы впитать влагу, прежде чем снова выйдет солнце", - сказал Строуглер.

При этом воду для растений нужно брать мягкую – отстоянную или фильтрованную. Подойдет также дождевая, она тоже не содержит лишних солей. И ни в коем случае не стоит поливать цветы ни холодной, ни теплой водой. Она должна иметь комнатную температуру, чтобы корням не пришлось в шоковом режиме приспосабливаться к ней.

Кроме того, поливать растения, стоящие на улице, лучше под корень, а не дождеванием. Если солнечный свет попадет на собравшиеся на листьях капли, то вода сработает как линза, сконцентрирует свет и это может оставить на растении ожоги, что может нанести ему серьезный вред.

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