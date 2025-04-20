Не требуют много солнца: какие овощи и цветы посадить в тени

Во многих садах есть тенистые участки, где солнцелюбивые растения не будут преуспевать. Хорошая новость заключается в том, что есть много растений, которые могут переносить или даже лучше себя чувствовать в затененном месте.

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Для высадки растений в тенистой местности следует учитывать и качество почвы. Например, тень от деревьев, вероятно, будет делать землю сухой из-за того, что корни дерева поглощают большую часть воды в почве, а листья устремляют дождь подальше от ближайшей территории.

Подобным образом, территория у здания или высокой стены может быть очень сухой, поскольку дождь блокируется. Все эти факторы будут определять, какие растения можно выращивать, поскольку растения для "сухой тени" значительно отличаются от растений для "влажной тени".

Эксперты по садоводству поделились лучшими культурами для выращивания в тени.

Цветы, хорошо растущие в тени

Хоста

Астильба

Цикламен

Барвинок

Герань

Аквилегия

Медуница

Гималайский голубой мак

Астрония

Морозник

Бруннера

Кочка или соломонова печать

Папоротник

Фиалки

Дицентра (разбитое сердце)

Подснежники

Молочай

Наперстянка

Колокольчик

Акониты

Гейхера (коралловые колокольчики)

Какая зелень растет в тени

Эксперты советуют высаживать в тень листья салата (Lactuca sativa). Тень продлевает жизнь растения, сохраняя его корни в прохладе. Высаженный весной и осенью, этот богатый минералами зеленый лист лучше всего приживается на рыхлом, хорошо дренированном, насыщенном питательными веществами почве.

Также хорошо растет в тени шпинат. На солнце его листья становятся горькими. Шпинат следует высаживать в конце зимы или начале весны. Он любит богатый компостом, хорошо дренированную почву. Мульча поможет сохранить влагу и сохранить растениям прохлады в более теплом климате.

Высокие температуры, как правило, образуют горькие листья и в кале. Эта богатая витаминами капуста высаживается за месяц до последних заморозков весной или за шесть недель до первых заморозков осенью. Кале любит компостированную и хорошо дренированную почву.

Зеленый лук тоже предпочитает тень. Вы можете усадить их ранней весной или поздним летом для осеннего урожая. Лук любит богатый компостом, рыхлую и хорошо дренированную почву. Руккола

Слишком много солнца делает эту быстро растущую, богатую фолиевой кислотой зелень, которую можно сажать весной и осенью, горьковатой. Руккола любит рыхлую, богатую компостом, хорошо дренированную почву. Мульча сохранит растение в прохладе и сохранит влагу в более теплом климате. Сукцессии высевают непосредственно в сад на 1/4 дюйма вниз и на расстоянии от 12 до 18 дюймов друг от друга в течение всего вегетационного периода, чтобы обеспечить постоянную поставку листьев.

Тень любят руккола и мангольд. Руккола лучше растет, когда почва рыхлая, богата компостом и хорошо дренирована почва. Мангольд сажают за две-четыре недели до последних заморозков весной. Его высевают в богатый компостом, хорошо дренированный, богатый питательными веществами почву.

Какой овощ любит тень

Бок-чой (листовая капуста) — это овощ, который хорошо растет в тени, благодаря чему листья становятся более ароматными и нежными. Высаженная весной или в конце лета, бок-чой любит влажную, хорошо дренированную почву и ее можно выращивать в глубоких контейнерах и на грядках.

Горох преуспевает при низких температурах и в затененных местах. Высаживайте горох ранней весной и осенью в богатый компостом, хорошо дренированную почву. Семена можно высевать либо в глубокий контейнер, либо в грядку на глубину 1 см и на расстоянии 6 см друг от друга. Обязательно обеспечьте определенную опору, например решетку, для вьющихся сортов.

Брюссельская капуста высаживается ранней весной или в начале лета. Она предпочитает хорошо дренированные почвы, богатые органическими веществами.

Свекла может переносить тень и температуры, близкие к нулю. Высаживают свеклу рано весной, как только почва станет пригодной для работы. Растение любит хорошо дренированную и компостированную рыхлую почву. Нанесите слой органической мульчи, такой как солома или древесная стружка вокруг основания растения, чтобы подавить рост сорняков и смягчить поверхность почвы.

Редис не переносит жары и прямых солнечных лучей. Они могут привести к тому, что богатая витаминами редис погибнет. Тень фактически препятствует тому, чтобы плоды одеревенели или стали волокнистыми. Высаживайте редис весной или осенью в рыхлую, хорошо дренированную почву, богатую органическими веществами.

Слишком сильное влияние тепла и света может повлечь за собой гибель моркови. Поздней весной или летом высаживайте ее в тени, чтобы предотвратить это. Морковь предпочитает рыхлую, богатую питательными веществами, хорошо дренированную почву вместе с гладкой поверхностью посадки — перед посевом удалите с участка любые камни и комки.

Затенение замедляет риск заброса и способствует получению более ароматного урожая кольраби. Этой культуре нравится богатый компостом, хорошо дренированная почва.

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