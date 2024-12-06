Увлекательные зимние детективы: подборка сериалов для уютных вечеров

Детективы – один из лучших жанров, чтобы отвлечься от ежедневных тревог. Увлекательные истории и неожиданные сюжетные повороты держат в напряжении до последнего.

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Зимой особенно хочется уюта и комфорта. OBOZ.UA публикует подборку лучших зимних детективов для вечернего просмотра.

Фарго

Год: 1996.

Режиссер: Джоэл Коэн, Итан Коэн.

Актеры: Фрэнсис МакДорманд, Уильям Г. Мэйси, Стив Бушеми, Петер Стормаре, Гарви Преснелл.

Джерри, работающий обычным продавцом в автосалоне своего тестя, переживает не лучшие времена. Чтобы справиться с финансовыми проблемами, он испытывает разные схемы и решает проверить рискованную аферу: организовать похищение своей беременной жены. Ситуация выходит из-под контроля. Джерри заметает следы после неожиданного кровопролития, а между тем к расследованию преступления приступает детектив Мардж Гандерсон. Фильм получил два "Оскара", а также награды за режиссуру от Британской киноакадемии и Каннского кинофестиваля.

Белая мла

Год: 2009.

Режиссер Доминик Сена.

"Белая мгла" – детективный триллер, экранизация одноименных комиксов Грегори "Грега" Ракка и Стива Либера. Кэрри приходится расследовать странное убийство на станции за полярным кругом. Она должна всего три дня на то, чтобы поймать первого серийного убийцу в истории Антарктиды. Ситуацию усложняет приближение полярной ночи.

Ветряная река

Год: 2017.

Режиссер: Тейлор Шеридан.

В ролях: Элизабет Олсен, Джереми Реннер, Джон Бернтал, Мартин Сенсмейер, Джулия Джонс, Келси Эсбиль, Грэм Грин.

Вайоминг, США. События происходят в индейской резервации "Ветряная река", среди лесов и снежных просторов. Кори Ламберт: работает егерем. Он должен отловить пуму, убивающую скот у местных. Но блуждая в захолустье, Кори находит не хищника, а труп девушки-подростка. Агент ФБР Джейн Беннер уверена, что речь идет об убийстве. Кори соглашается помочь в расследовании, но он думает, что девушка просто заблудилась и умерла от холода. Вскоре становится ясно, что Джейн был прав, ведь в резервации находят еще одно тело.

Снеговик

Год: 2017.

Режиссер: Томас Альфредсон.

Актеры: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон, Майкл Йейтс.

Это экранизация романа Ю Несбе о детективе Гарри Голе. 2004 год. Самый известный детектив Норвегии Гарри Голе вместе с новой коллегой Кэтрин Бретт начинает расследование исчезновения женщины. Оказывается, в Осло слишком часто исчезают женщины. Голе подозревает, что в городе орудует первый в истории Норвегии серийный убийца. У каждого его преступления две характерные черты: все жертвы – замужние женщины, а с поличным всегда остается снеговик…

Убийство в Восточном экспрессе

Год: 2017

Режиссер: Кеннет Брана.

Актеры: Кеннет Брана, Мишель Пфайффер, Джонни Депп, Дейзи Ридли, Джуди Денч, Пенелопа Круз, Виллем Дефо.

Экранизация культового романа Агаты Кристи рассказывает о зимней поездке в "Восточном экспрессе", который идет по легендарному маршруту из Стамбула в Париж. К Эркюлю Пуаро обращается Сэмюэл Рэтчетт с просьбой о защите и предлагает большие деньги. Пуаро ему отказывает. Уже к утру Ретчетта находят мертвым с двенадцатью ножевыми ранениями. Под подозрением оказываются все, а сам поезд оказывается в снежной ловушке. Пуаро понимает, что с историей интереснее он еще не сталкивался...

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