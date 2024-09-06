В 2025 году выйдет долгожданный фильм 'Майнкрафт': что известно сейчас

Фанаты видеоигры Minecraft готовы проводить за любимым развлечением целые дни и скупать тонны соответствующего мерча. В следующем году их ждет особый сюрприз – фильм по мотивам игры.

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И компания Waner Bros., отвечающая за производство и дистрибуцию картины, показала первый ее тизер. Дублированный ролик фильма "Minecraft: Фильм" был опубликован на Youtube-канале украинского подразделения компании.

В нем мы видим, как три юных героя в сопровождении одного взрослого попадают в мир Minecraft. Они рассматривают необычный пейзаж, словно собранный из блоков, и встречают загадочного персонажа по имени Стив.

Вот что известно о сюжете картины: Гаррет "Мусорщик" Гаррисон, Генри, Натали и Дон – это четверо неудачников, которые, как умеют, живут своей повседневной жизнью. Но однажды они проходят через таинственный портал и попадают в Верхний мир – причудливую страну, где все сложено из кубиков, и можеть процветать благодаря воображению и творчеству. Чтобы вернуться домой, героям придется изучить новый мир и защитить его от злых существ – Пиглинов и Зомби. Чтобы преодолеть этот квест, они заручатся поддержкой опытного мастера. И да, это именно тот загадочный Стив из тизера. Навыки, которые герои обретут в необычной реальности, они возьмут с собой, чтобы изменить свою жизнь.

В основной каст картины вошли два звездных комедийных актера – Гаррета сыграл звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа, а Стива воплотил Джек Блэк ("Школа рока", "Джуманджи"). Компанию им составят три юных актера Эмма Майерз, Даниэль Брукс и Себастиан Юджин Гансен. Также в актерский состав картины попали Дженнифер Кулидж, Джермейн Клемент, Кейт Маккиннон и другие.

Постановкой картины занимается Джаред Гесс ("Наполеон Динамит", "Суперначо"). В украинский прокат "Minecraft: Фильм" должен выйти 3 апреля 2025 года.

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