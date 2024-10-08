В 2025 году выйдет 'старший брат' Dacia Duster: что известно о внедорожнике

Новый семейный внедорожник Dacia Bigster – одна из самых ожидаемых новинок на авторынке. Среднеразмерный внедорожник будет конкурировать с такими популярными моделями, как Ford Kuga и Nissan Qashqai.

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Первые официальные тизерные изображения Bigster немногословны. Единственная деталь, которую можно точно разглядеть, это набор Y-образных задних фонарей, точно таких же, как на последнем Dacia Duster. Однако эксперты уже имеют ясное представление о том, какой будет новая модель, потому что концепт Bigster был показан еще в январе 2021 года и открыл новую эру дизайна для Dacia.

Bigster будет иметь более низкую цену среди нескольких конкурентов в секторе семейных автомобилей. Nissan Qashqai, к примеру, сейчас стартует от $40000. Kia Sportage имеет чуть более низкую начальную цену – $38500, в то время как Ford Kuga стартует с $42000. Dacia Bigster, вероятно, будет представлен сначальной ценой ниже 38 тысяч долларов.

Duster меньше Bigster – это конкурент Nissan Juke, а не Qashqai, тогда как новый автомобиль восполнит пробел в ассортименте бренда для большей модели, ориентированной на семью.

Dacia Bigster, вероятно, будет иметь длину около 4,6 метра, что является заметным увеличением по сравнению с Duster длиной 4,3 метра, и будет примерно такого же размера, как последние Ford Kuga, Volkswagen Tiguan и Vauxhall Grandland.

Прототип, замеченный при тестировании, имеет тонкие светодиодные фары и Y-образные задние фонари, как и у концепта. Однако расширенные колесные арки и резной дизайн капота, похоже, были смягчены для дорожной версии.

Размер и форма Bigster свидетельствуют и о просторном салоне. Однако генеральный директор Dacia Денис Ле Вот подтвердил Auto Express, что Bigster точно не будет семиместным.

Bigster будет использовать новый 10,1-дюймовый центральный сенсорный экран Duster, семидюймовую цифровую приборную панель и новую систему YouClip от Dacia.

Авто будет основываться на CMF-B, которую Dacia использовала для компактного внедорожника Duster, супермини Sandero и семиместного Jogger. Bigster станет самой большой моделью, которую Dacia поставила на эту платформу, но это поможет сделать цену более доступной по сравнению с конкурентами.

Платформа CMF-B может использовать гибридные технологии. Duster, например, доступен с мягким гибридом TCe 130, производящим 128 л.с., и может быть оснащен приводом на два или четыре колеса. В то же время, система Hybrid 140 сочетает 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с двумя электрическими двигателями, что позволяет автомобилям с полностью гибридной силовой установкой ездить до 80 процентов времени на чистом электричестве.

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