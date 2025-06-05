В AirPods хотят добавить новые функции: какие и когда будет обновление

Вскоре корпорация Apple представит обновление операционных систем для своих гаджетов – мир увидят iOS 26 для мобильных устройств и macOS 26 для компьютеров. И в них могут добавить целый перечень новых функций для наушников AirPods.

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Как пишет издание MacRumors, среди новых фишек наушников прогнозируют функцию определения сна и управления камерой. Все необходимые обновления установятся вместе с обновлением прошивки гаджета. И вот какие нововведения, по слухам, могут появиться в AirPods:

Новые жесты головой – Apple может добавить новые жесты головой, такие как жест для регулировки громкости Conversation Awareness. Так в прошлом году наушники научились отвечать на звонки или отклонять их через кивание или покачивание головой.

– Apple может добавить новые жесты головой, такие как жест для регулировки громкости Conversation Awareness. Так в прошлом году наушники научились отвечать на звонки или отклонять их через кивание или покачивание головой. Автоматическая пауза во время сна – AirPods смогут приостанавливать воспроизведение звука, когда владелец засыпает. Вероятно, в этом помогут данные о сне, которые наушники будут получать с часов Apple Watch, поскольку AirPods не имеют собственной функции обнаружения сна.

Фотографирование через камеру – Apple планирует добавить в AirPods функцию фотографирования. Связанный с наушниками iPhone сможет делать снимки при нажатии на сенсор наушника. Возможно, это будет работать и с таймером, чтобы пользователь iPhone не касался уха, когда делается фотография.

– Apple планирует добавить в AirPods функцию фотографирования. Связанный с наушниками iPhone сможет делать снимки при нажатии на сенсор наушника. Возможно, это будет работать и с таймером, чтобы пользователь iPhone не касался уха, когда делается фотография. Улучшение микрофона – AirPods могут получить режим микрофона "студийного качества", который похож на функцию Audio Mix на iPhone. Она позволяет пользователям выбирать такие параметры записи звука, как студийный и кинематографический.

– AirPods могут получить режим микрофона "студийного качества", который похож на функцию Audio Mix на iPhone. Она позволяет пользователям выбирать такие параметры записи звука, как студийный и кинематографический. Улучшенное соединение – Apple, вероятно, работает над функцией, которая улучшит соединение AirPods с общим планшетом iPad для использования в классе во время обучения.

Пока непонятно, будут ли все эти потенциальные функции доступны на всех моделях AirPods или некоторые из них будут доступны только на AirPods Pro. Инсайдеры также предупреждают, что Apple может решить отложить выход некоторых нововведений или настроить их еще до официального анонса. Ожидается, что Apple также представит функцию живого перевода для AirPods, которая будет переводить личные разговоры с одного языка на другой.

Основной доклад Apple на конференции WWDC 2025 стартует в понедельник, 9 июня. Именно во время него Apple планирует представить iOS 26 и macOS 26. Именно там мы, скорее всего, услышим дополнительные подробности о новых функциях AirPods, которые появятся вместе с обновлениями программного обеспечения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Apple резко изменила нумерацию своих операционных систем, ведь пользователи ожидали презентации iOS 19, но компания переименовала ее в iOS 26.

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