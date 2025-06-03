iOS 19 не будет: что Apple планирует взамен

Компания Apple готовит самое масштабное переименование своих операционных систем за последние годы. Во время конференции WWDC 2025, которая состоится в июне, корпорация планирует представить iOS 26, несмотря на то, что логично ожидаемой была iOS 19.

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Apple решила перейти на годовую схему нумерации, чтобы избежать путаницы между версиями различных ОС. Об этом информирует Bloomberg.

Аналогичные изменения коснутся и других систем: будут представлены macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. Например, разница между iOS 19 и watchOS 12 могла создавать ощущение несинхронности между продуктами компании.

Новый формат – условно привязан к году, однако Apple, вероятно, выбрала номер 26 вместо 25, ориентируясь на принцип, который используют автопроизводители. Так, например, Toyota Tacoma 2026 модельного года выходит в продажу в 2025 году.

Официальная презентация всех обновлений запланирована на 9 июня 2025 года, а выпуск финальных версий – в сентябре.

По многочисленным утечкам, iOS 26 станет самым глубоким обновлением со времен легендарной iOS 7 (2013). Ожидается обновленный "стеклянный" интерфейс, переработанные анимации и новые визуальные эффекты.

Обновление iOS 26 не получит iPhone XR, а также iPhone XS и XS Max. Эти модели вышли в 2018 году, и для них iOS 18 станет последней официальной версией.

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