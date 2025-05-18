В чем секрет приготовления идеального и не сухого куриного филе: делимся советами и рецептом

Куриное филе – один из самых популярных продуктов для обедов и ужинов. Оно легкое, доступное и готовится быстро. Но иногда после приготовления мясо становится сухим, жестким и совсем неаппетитным. На самом деле, чтобы избежать такой ошибки, достаточно знать несколько проверенных лайфхаков.

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Редакция FoodOboz расскажет, как сделать куриное филе нежным, сочным и вкусным. Также поделимся простым пошаговым рецептом.

Замочите филе в рассоле

На 1 л воды добавьте по 50 г соли и сахара, немного порезанного лука и чеснока, лавровый лист, перец горошком, розмарин и тимьян. Замочите мясо на 5-12 часов в холодильнике.

Готовьте постепенно

Если варите – начинайте с холодной воды. После закипания готовьте максимум 5 минут.

Жарьте быстро

На хорошо разогретой сковороде, 10-15 минут. Так мясо получит румяную корочку и сохранит сок.

Запекайте при 120-150°C

Это гарантирует сочность. Не спешите повышать температуру.

Дайте филе "отдохнуть"

Не режьте сразу - оставьте под фольгой на 5-7 минут, чтобы соки равномерно распределились.

Рецепт сочного куриного филе

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

вода – 1 л

соль – 50 г

сахар – 50 г

лук – 0,5 шт.

чеснок – 2 зубчика

лавровый лист – 2 шт.

черный перец – 10 горошин

розмарин – 1 веточка

тимьян – 1 веточка

лимон – 0,5 шт. (сок)

соль – по вкусу

перец – по желанию

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Смешайте воду с солью, сахаром и специями.

2. Замочите в этом рассоле филе на 6-12 часов в холодильнике.

3. Выньте мясо, просушите бумажным полотенцем.

4. По желанию натрите лимонным соком и солью - если нет времени на маринование.

5. Способ 1 – запекание. Установите духовку на 140°C. Выложите филе в форму, накройте фольгой. Запекайте 45 минут. Оставьте отдохнуть перед нарезанием.

6. Способ 2 – жарка. Обжарьте филе по 5-7 минут с каждой стороны на хорошо разогретой сковороде. Не накрывайте крышкой. Оставьте под фольгой на 5 минут перед подачей.

7. Нарежьте ломтиками и подавайте с гарниром. Филе получится мягким, будет сохранять форму и будет очень нежным внутри.

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