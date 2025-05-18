В чем секрет приготовления идеального и не сухого куриного филе: делимся советами и рецептом
Куриное филе – один из самых популярных продуктов для обедов и ужинов. Оно легкое, доступное и готовится быстро. Но иногда после приготовления мясо становится сухим, жестким и совсем неаппетитным. На самом деле, чтобы избежать такой ошибки, достаточно знать несколько проверенных лайфхаков.
Редакция FoodOboz расскажет, как сделать куриное филе нежным, сочным и вкусным. Также поделимся простым пошаговым рецептом.
Замочите филе в рассоле
На 1 л воды добавьте по 50 г соли и сахара, немного порезанного лука и чеснока, лавровый лист, перец горошком, розмарин и тимьян. Замочите мясо на 5-12 часов в холодильнике.
Готовьте постепенно
Если варите – начинайте с холодной воды. После закипания готовьте максимум 5 минут.
Жарьте быстро
На хорошо разогретой сковороде, 10-15 минут. Так мясо получит румяную корочку и сохранит сок.
Запекайте при 120-150°C
Это гарантирует сочность. Не спешите повышать температуру.
Дайте филе "отдохнуть"
Не режьте сразу - оставьте под фольгой на 5-7 минут, чтобы соки равномерно распределились.
Рецепт сочного куриного филе
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- вода – 1 л
- соль – 50 г
- сахар – 50 г
- лук – 0,5 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- лавровый лист – 2 шт.
- черный перец – 10 горошин
- розмарин – 1 веточка
- тимьян – 1 веточка
- лимон – 0,5 шт. (сок)
- соль – по вкусу
- перец – по желанию
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Смешайте воду с солью, сахаром и специями.
2. Замочите в этом рассоле филе на 6-12 часов в холодильнике.
3. Выньте мясо, просушите бумажным полотенцем.
4. По желанию натрите лимонным соком и солью - если нет времени на маринование.
5. Способ 1 – запекание. Установите духовку на 140°C. Выложите филе в форму, накройте фольгой. Запекайте 45 минут. Оставьте отдохнуть перед нарезанием.
6. Способ 2 – жарка. Обжарьте филе по 5-7 минут с каждой стороны на хорошо разогретой сковороде. Не накрывайте крышкой. Оставьте под фольгой на 5 минут перед подачей.
7. Нарежьте ломтиками и подавайте с гарниром. Филе получится мягким, будет сохранять форму и будет очень нежным внутри.
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