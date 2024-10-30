В духе Хэллоуина: лучшие фильмы и мультики Тима Бертона

Тим Бертон – известный режиссер, ожививший готику на киноэкране, создав особый мрачный и стильный мир. Его фильмы и мультфильмы стали культовыми, вдохновляя поколения новых зрителей своими незабываемыми персонажами и атмосферой.

Видео дня

По случаю Хэллоуина OBOZ.UA подобрал лучшие работы режиссера, которые помогут создать правильное настроение: от смешных до жутких и романтичных. В этой подборке – несколько анимационных фильмов и сериалов, уже ставших классикой.

"Франкенвини" (Frankenweenie, 1984)

Этот короткометражный фильм Тима Бертона заложил основу для его будущего творческого пути. Эта черно-белая лента, созданная еще при работе Бертона на студии Disney, рассказывает трогательную историю о маленьком мальчике Викторе, который пытается вернуть к жизни своего любимого пса Спарки с помощью науки.

"Битлджус" (Beetlejuice, 1988)

Черная комедия с Майклом Китоном стала следующим успехом Бертона. Она рассказывает о привидениях, пытающихся выгнать новых жителей из своего дома. Главный персонаж, Битлджус, превратился в культовую фигуру, благодаря чему фильм получил награды за музыку и грим.

"Бэтмен" (Batman, 1989)

Это культовый фильм, переосмысливший образ супергероя Бэтмена и установивший новые стандарты для кинокомиксов. Сюжет: миллиардер Брюс Уэйн (Майкл Китон) становится свидетелем убийства своих родителей в детстве. Эта трагедия побуждает его посвятить свою жизнь борьбе с преступностью, приняв образ Бэтмена – темного рыцаря, наводящего ужас на преступников Готема. В городе появляется новый, еще более опасный враг – Джокер (Джек Николсон), безумный преступник, стремящийся погрузить Готем в хаос. Бэтмену придется столкнуться с ним в жестокой битве за судьбу города.

"Эдвард руки-ножницы" (Edward Scissorhands, 1990)

Это трогательная история об одиночестве, любви и принятии отличий, созданная Тимом Бертоном. Фильм рассказывает об Эдварде, молодом человеке, которого талантливый изобретатель создал, но не успел придать ему руки. Вместо них у него острые лезвия, делающие его отличным от других людей.

Эдвард живет в изолированном особняке на вершине холма, пока его не находит молодая девушка Ким. Она приводит его в свой жилой комплекс, где Эдвард становится местной сенсацией. Его необычные способности приносят пользу соседям, но в то же время вызывают страх и недоверие. Эдвард влюбляется в Ким, но разница между ними слишком велика, чтобы их любовь была простой и счастливой.

"Суини Тодд" (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, 2007)

Триллер режиссера Тима Бертона удивляет своей темной атмосферой, зрелищными музыкальными номерами и мощной актерской игрой. Фильм является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла и рассказывает историю о мятежной мести.

Сюжет: Бенджамин Баркер, талантливый цирюльник, несправедливо осужденный и сосланный на каторгу, возвращается в Лондон под именем Суини Тодд. Он стремится отомстить судье Терпину, разрушившему его жизнь, отобрав жену и дочь. Арендовав помещение над пироговой, Суини Тодд превращает свою мастерскую в место жестоких убийств, а его соучастница миссис Ловетт превращает тела жертв в начинку для своих знаменитых пирогов.

"Труп невесты" (Corpse Bride, 2005)

Темная сказка о любви и смерти. Жуткий мультфильм от Тима Бертона, созданный в технике кукольной анимации. Это увлекательная история о любви, смерти и выборе, которая очаровала зрителей по всему миру.

Действие фильма разворачивается в викторианской Англии. Молодой мужчина Виктор должен жениться на девушке, которую не любит. Во время репетиции свадьбы, он ошибочно одевает кольцо на костлявую руку, выступающую с земли. Это оказывается пальцем Эмили, молодой девушки, умершей в день собственной свадьбы. Эмили, восхищенная красотой Виктора, забирает его в мир мертвых, где он должен стать ее женихом.

"Ужас перед Рождеством" (The Nightmare Before Christmas, 1993)

Это уникальный музыкальный мультфильм, созданный по идеям Тима Бертона. Эта анимационная сказка сочетает в себе атмосферу Хэллоуина и Рождества, создавая неповторимый праздничный коктейль.

Сюжет: действие мультфильма разворачивается в городе, где живут разнообразные монстры, привидения и другие жуткие существа. Их лидер, Джек Скеллингтон, устал от однообразного празднования Хэллоуина. Однажды, случайно попав в Рождественский город, он влюбляется в этот праздник и решает организовать собственное Рождество. Однако его представления о Рождестве оказываются достаточно специфическими и влекут за собой хаос и замешательство в мире людей.

Сериал "Уэнсдей" (Wednesday, 2022)

Это современная интерпретация истории о мрачной и загадочной Уэнсдей Аддамс, известной из классических комиксов и фильмов. Сериал, созданный для платформы Netflix, приобрел невероятную популярность благодаря своему оригинальному стилю, увлекательному сюжету и главной харизматичной героини.

О чем сериал? В центре сюжета – старшая дочь эксцентрической семьи Аддамс, Уэнсдей. После очередного скандала она оказывается в академии "Невермор" - особой школе для детей со сверхспособностями. Там Уэнсдей пытается вписаться в новую среду, раскрыть тайны своей семьи и распутать загадочную серию убийств, происходящих в окрестностях школы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о сиквеле культового "Гладиатора", который выйдет 22 ноября.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.