В Европе есть ЖК, где не повышали аренду с 1521 года: кто может туда переехать

В современном мире, где цены на аренду жилья стремительно растут во многих европейских городах, существование жилого комплекса, где арендная плата остается неизменной на протяжении более 500 лет, кажется невероятным.

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Это явление, выходящее за пределы представлений о современном рынке недвижимости, действительно существует. В немецком городе Аугсбург расположен уникальный комплекс Фуггерай, созданный для помощи нуждающимся. Его история и принципы функционирования являются ярким примером благотворительности, выдержавшей испытание временем.

ЖК Фуггерай - благотворительность Якоба Фуггера

Жилой комплекс Фуггерай был основан в 1521 году немецким купцом Якобом Фуггером. Целью его создания было оказание помощи нуждающимся жителям Аугсбурга. С момента своего основания арендная плата для жильцов остается символической - всего 88 центов в год (чуть больше 40 гривен). Этот уникальный подход к жилью для малоимущих является свидетельством давней традиции благотворительности. Комплекс, окруженный стеной, охватывает площадь 15 000 квадратных метров и насчитывает 142 жилых дома, где сейчас проживает 150 жителей.

Условия проживания и обязанности жильцов

Помимо минимальной арендной платы, жильцы Фуггерая обязаны трижды в день молиться за нынешних владельцев комплекса. Также от них требуется "выполнять небольшие услуги для общего благосостояния", что может включать работу ночным сторожем или садовником на территории комплекса. Типичная квартира в Фуггераи имеет площадь около 60 квадратных метров и состоит из трех комнат; квартиры на первом этаже часто имеют небольшой сад.

Кто может проживать в Фуггерае

Однако проживать в Фуггерае может не каждый. Потенциальные жители должны соответствовать нескольким строгим критериям: это должны быть нуждающиеся католики, граждане Аугсбурга. Кроме того, жильцы обязаны соблюдать строгий еженощный комендантский час. Ворота комплекса закрываются в 22:00, и тем, кто возвращается позже, приходится платить сторожу - 50 центов (почти 75 грн) после 22:00 и один евро после полуночи, что превышает их годовую арендную плату.

Семья Фуггеров, которая сначала обогатилась на ткачестве и торговле, расширила свои интересы до добычи серебра и финансовых операций, в частности с Ватиканом. Фуггерай, построенный между 1514 и 1523 годами под руководством архитектора Томаса Кребса, пережил значительные разрушения во время бомбардировок Аугсбурга во Второй мировой войне, но был отстроен в своем первозданном стиле. Среди известных жителей Фуггерая был прадед Вольфганга Амадея Моцарта, каменщик Франц Моцарт.

Фуггерай поддерживается благотворительным трастом, основанным в 1520 году Якобом Фуггером с первоначальным взносом в 10 000 гульденов (примерно 5000 евро по текущему курсу). Траст тщательно управляется, и значительная часть его доходов поступает от лесных хозяйств, которым семья Фуггеров отдавала предпочтение с XVII века. Сейчас фонд семьи Фуггеров возглавляет Мария-Елизавета графиня Тун-Фуггер, а в правление входят представители всех трех ветвей семьи Фуггеров.

Тем, кто не соответствует критериям для проживания, все равно можно посетить Фуггерай как турист, купив билет, стоимость которого значительно превышает годовую арендную плату жителей. Стоимость билетов для взрослых составляет 8 евро (380 грн) и включает вход в музей Фуггерая и экспозиционную резиденцию.

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