В европейской столице вечеринок ввели ограничения для туристов: что об этом известно

Столица Чехии Прага является настоящим раем для туристов Сюда приезжают за безумной красотой архитектуры, богатой культурой, вкусным пивом и многочисленными развлечениями. Но в последнее время посетителей в городе стало многовато.

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Именно поэтому власти Праги решили ввести определенные ограничения, чтобы приезжие меньше мешали местным жителям. Как пишет Euronews, ограничения будут касаться организованных походов по барам и контроля над жильем, сдаваемым в краткосрочную аренду.

Совсем недавно под запрет попали экскурсии по барам Праги. Полное ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. Этот шаг, вероятно, станет серьезным ударом для туроператоров, возлагающих на репутацию Праги как города вечеринок. Между тем, местные жители надеются, что это поможет сократить количество пьяных драк и шума ночью, будет способствовать чистоте улиц и улучшит репутацию города среди местных жителей, туристов и инвесторов.

А за несколько недель до этого чешское правительство объявило о планах усилить контроль над краткосрочной арендой жилья для сдерживания роста цен и устранения нехватки мест для размещения в популярных туристических местах. В частности, речь идет о сдаче квартир через сервис Airbnb – она будет существенно ограничена.

Законопроект, одобренный чешским правительством в августе, позволит муниципалитетам и городам ограничивать количество доступного через Airbnb. Ожидается, что этот шаг снизит цены на недвижимость и гарантирует, что туристы не вытеснят жителей из популярных городов, таких как Прага. Меры могут заключаться в ограничении количества дней в году, в течение которых недвижимость может быть сдана в аренду, а также определение минимального количества места, необходимого для гостя.

Также планируется ввести более строгие правила и соответствующие местные налоги для гостевых домов, Airbnb и других вариантов аренды жилья для отпуска. Это приблизит их рынок к рынку традиционных гостиниц.

Владельцы недвижимости будут обязаны регистрировать данные о жилье и гостях через новую платформу под названием eTurista. После этого каждому будет предоставлен регистрационный номер недвижимости, который должен отображаться в списках размещения. Если нововведения одобрят, новая система поможет усилить наблюдение за краткосрочной арендой, которая сейчас находится в серой зоне экономики страны. Пока чиновники оценивают, что упускают от 40 до 70 процентов краткосрочных размещений. Это может приводить к потере почти 32 миллионов евро налогов в год. Новые правила могут вступить в силу в июле 2025 года.

Кроме контроля за арендным жильем, новые правила направлены на ограничение количества туристических квартир в центре города, что в процессе снижает уровень шума. Сейчас туристы в Старом городе создают большие проблемы с шумом в ночное время.

В частности, ранее в этом году один из районных советов Праги предложил запретить ношение странных костюмов на вечеринках, ведь они поощряют пьяное и шумное поведение в популярном районе ночной жизни Праги. Некоторые советники предположили, что "социально неприемлемая" одежда способствует ночному шуму и беспорядкам, особенно во время организованных походов в пабы.

Кроме того, в июле был введен запрет на въезд автомобилей в часть Старого города в период с 22:00 до 6:00. Это должно снизить уровень шума в ночное время.

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