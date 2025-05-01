В Gmail теперь можно ответить на письмо эмодзи: как настроить
В Gmail представили новую функцию, позволяющую пользователям быстро реагировать на электронные письма с помощью эмодзи. Это нововведение делает общение через почту эмоциональным и интерактивным.
Функция начала внедряться с 29 апреля 2025 года для пользователей с "Быстрым выпуском" обновлений, а с 13 мая станет доступной для остальных. Однако для корпоративных учетных записей эта функция по умолчанию отключена, и администраторы должны активировать ее вручную.
Кроме того, эмодзи-реакции недоступны для писем, отправленных через групповые алиасы Google или если среди получателей есть Google-группа.
Как добавить реакцию со смайлом в Gmail
На компьютере:
- Откройте Gmail в браузере.
- Откройте письмо, на которое хотите ответить.
- Щелкните значок эмодзи (😊) в верхней части листа или под сообщением.
- Выберите желаемый смайл.
На Android-устройстве:
- Откройте приложение Gmail.
- Откройте письмо, на которое хотите ответить.
- Щелкните значок эмодзи (😊) в верхней части листа или под сообщением.
- Выберите желаемый смайл.
- После выбора смайла он появится внизу листа как ваша реакция.
Как удалить реакцию со смайлом в Gmail
Если вы передумали или ошиблись с выбором смайла, вы можете отменить свою реакцию. В течение 5-30 секунд после добавления реакции нажмите "Отменить" в уведомлении внизу сообщения. Это время можно настроить в параметрах Gmail на компьютере.
Несмотря на удобство, функция имеет определенные ограничения:
- Нельзя отправить реакцию на письма, полученные через групповые алиасы Google или если среди получателей есть группа Google.
- Для корпоративных аккаунтов реакции по умолчанию отключены.
- Реакции недоступны для писем, отправленных более чем 20 получателям одновременно или если вы получили письмо через скрытую копию.
- Если вы отправили более 20 реакций на то же сообщение, новые не будут доступны.
- Реакции нельзя отправить, если сообщение зашифровано на стороне клиента.
Несмотря на эти ограничения, новая функция значительно упрощает и ускоряет процесс коммуникации в Gmail, что позволяет выражать эмоции и подтверждать получение сообщений без необходимости писать текст.
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