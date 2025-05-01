В Gmail теперь можно ответить на письмо эмодзи: как настроить

В Gmail представили новую функцию, позволяющую пользователям быстро реагировать на электронные письма с помощью эмодзи. Это нововведение делает общение через почту эмоциональным и интерактивным.

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Функция начала внедряться с 29 апреля 2025 года для пользователей с "Быстрым выпуском" обновлений, а с 13 мая станет доступной для остальных. Однако для корпоративных учетных записей эта функция по умолчанию отключена, и администраторы должны активировать ее вручную.

Кроме того, эмодзи-реакции недоступны для писем, отправленных через групповые алиасы Google или если среди получателей есть Google-группа.

Как добавить реакцию со смайлом в Gmail

На компьютере:

Откройте Gmail в браузере.

Откройте письмо, на которое хотите ответить.

Щелкните значок эмодзи (😊) в верхней части листа или под сообщением.

Выберите желаемый смайл.

На Android-устройстве:

Откройте приложение Gmail.

Откройте письмо, на которое хотите ответить.

Щелкните значок эмодзи (😊) в верхней части листа или под сообщением.

Выберите желаемый смайл.

После выбора смайла он появится внизу листа как ваша реакция.

Как удалить реакцию со смайлом в Gmail

Если вы передумали или ошиблись с выбором смайла, вы можете отменить свою реакцию. В течение 5-30 секунд после добавления реакции нажмите "Отменить" в уведомлении внизу сообщения. Это время можно настроить в параметрах Gmail на компьютере.

Несмотря на удобство, функция имеет определенные ограничения:

Нельзя отправить реакцию на письма, полученные через групповые алиасы Google или если среди получателей есть группа Google. Для корпоративных аккаунтов реакции по умолчанию отключены. Реакции недоступны для писем, отправленных более чем 20 получателям одновременно или если вы получили письмо через скрытую копию. Если вы отправили более 20 реакций на то же сообщение, новые не будут доступны. Реакции нельзя отправить, если сообщение зашифровано на стороне клиента.

Несмотря на эти ограничения, новая функция значительно упрощает и ускоряет процесс коммуникации в Gmail, что позволяет выражать эмоции и подтверждать получение сообщений без необходимости писать текст.

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