В Instagram разрешили менять порядок публикаций: как это сделать

Пользователи соцсети Instagram долгое время среди наиболее ожидаемых функций называли возможность менять порядок публикаций в своем профиле. И наконец это обновление становится доступным.

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Его анонсировал в своем блоге глава Instagram Адам Моссери. В заметке он объявил о запуске новой инициативы платформы, которая получила название Anyway. Цель инициативы – поддержать новое поколение создателей контента и дать им больше инструментов для творчества, при этом ослабив давление на них.

К таким инструментам Моссери и отнес возможность менять порядок публикаций в сетке. Она появится в Instagram в течение ближайших недель. Чтобы воспользоваться ею, нужно будет нажать на кнопку редактирования профиля и активировать настройки сетки. После этого изменение порядка постов можно будет осуществить простым перетаскиванием их по экрану. "Мы надеемся, что эта дополнительная гибкость относительно того, как и где отображается ваш контент, поможет вам создавать и делиться им без дополнительного давления", – написал руководитель платформы.

Кроме того Моссери анонсировал еще несколько функций, которые должны появиться в Instagram уже в ближайшее время. Например, сообщения в своем профиле можно будет публиковать без трансляции их в ленты подписчиков.

Также платформа откроет возможность пробной публикации видеороликов для всех желающих. Это позволит транслировать видео сначала на тех, кто не подписался на вашу страницу. Таким образом авторы смогут более свободно исследовать то, как срабатывает их контент, как хорошо он привлекает аудиторию. Те пользователи, которые уже опробовали пробную публикацию видео, стали на 40% чаще загружать ролики в свои профили и отметили рост охвата от неподписчиков на 80%.

Моссери также пообещал вскоре обновить приложение Edits, которое предложит больше возможностей для создания видео. А еще он анонсировал возможность делиться музыкой, которую вы слушаете через Spotify, непосредственно в "Заметки". Информация о треке будет обновляться в режиме реального времени, а ваши друзья смогут нажимать на ссылку и запускать композицию в своем профиле на музыкальном стриминге.

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