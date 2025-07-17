В каких цветах выйдут iPhone 17 и iPhone 17 Air: данные инсайдеров

Раскрыты вероятные цветовые варианты iPhone 17 и iPhone 17 Air, которые Apple представит осенью 2025 года. По словам инсайдеров, компания планирует обновить палитру, сделав акцент на сочетании классики с новыми оттенками.

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Изменения в дизайне подтверждаются производителями аксессуаров, которые уже начали изготавливать защитные кольца для камер в соответствующих цветах. Это может свидетельствовать об окончательном утверждении Apple выбранных вариантов. Новые модели обещают стать не только технически мощными, но и визуально свежими.

Какой будет цвет iPhone 17

Согласно данным от инсайдера yeux1122, iPhone 17 появится сразу в пяти цветах: черном, серебристом, синем, зеленом и фиолетовом.

Таким образом, Apple якобы решила отказаться от розового и бирюзового, которые были доступны в текущем поколении iPhone 16. Вместо них появятся зеленый и фиолетовый — эти оттенки компания, по слухам, тестировала ранее. Основные цвета — черный, серебряный (возможно, вместо белого) и синий — останутся неизменными.

Какой будет цвет iPhone 17 Air

Что касается iPhone 17 Air, модель получит более сдержанную палитру — черный, серебряный, золотой и голубой. Этот выбор цветов приближает Air к профессиональной линейки iPhone Pro, что подтверждает стратегию Apple по его позиционированию как премиального, но легкого варианта.

iPhone 17 Pro и Pro Max могут быть доступны в таких цветах:

Черный

Серый

Серебро

Темно-синий

Оранжевый

Напомним, что актуальные iPhone 16 и 16 Plus доступны в розовом, бирюзовом, черном, белом и ультрамариновом цветах. В новых моделях Apple, вероятно, решила пересмотреть палитру с учетом запросов пользователей и общего стилистического обновления. Стоит отметить, что изменения не только косметические — это часть более широкого редизайна, который касается и корпуса, и функционала.

Запуск всей линейки iPhone 17, включая модели Pro и Pro Max, ожидается осенью 2025 года.

OBOZ.UA ранее сообщал, что в сеть слили вероятную цветовую гамму сверхтонких iPhone.

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