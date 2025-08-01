В следующем году будут цвести еще лучше: какие растения в саду надо обрезать в августе

Хотите оздоровить и омолодить растения в своем саду? Нет для этого лучшей процедуры, чем обрезка. Но проводить ее нужно вовремя и правильно, чтобы получить именно желаемый эффект.

Видео дня

Так, в августе нужно позаботиться о нескольких видах в своем саду, чтобы уже в следующем году получить от них более пышное цветение и здоровую, сочную зелень. Издание Express расспросило профессиональных садоводов, которые объяснили, что именно требует обрезки перед окончанием лета.

Глициния

Дерево, которое так сказочно распускается весной, имеет способность очень быстро и бурно разрастаться. Чтобы держать его под контролем, нужно регулярно проводить обрезку побегов. Это также помогает глицинии еще более пышно зацвести в следующем сезоне. И, по данным Королевского садоводческого общества (RHS), именно август – отличное время для обрезки глицинии.

Когда растение сбросит весь цвет, обрежьте гибкие зеленые побеги, которые появились в этом году, до 5-6 листьев. Удаление побегов улучшает циркуляцию воздуха и обеспечивает лучший доступ солнечного света к основанию молодых побегов. Это также способствует лучшему вызреванию древесины и повышает вероятность образования цветочных почек.

Лаванда

Август называют лучшим временем для обрезки лаванды. В это время растение завершает цвести и готово к такому уходу. Удаление старых, поврежденных и слабых побегов, а также увядших соцветий позволяет лаванде как следует восстановиться и закалить новые побеги до наступления заморозков. А еще помогает обеспечить обильное цветение на следующий год.

Плетистые розы

Если ваши плетистые розы уже отцвели, август – самое время, чтобы их подрезать. В конце лета хорошо будет удалить отцветшие цветоносы с растения. Это стимулирует рост новых побегов в следующем сезоне. При необходимости также подвяжите новые побеги к опорам, придавая плетистой розе ровную форму. Впрочем, сильно не увлекайтесь. Основную обрезку таких цветов нужно проводить осенью или зимой, когда они находятся в состоянии покоя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить лаванду, чтобы она лучше цвела.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.