В центре сюжета – агент ЦРУ: что нужно знать о новом сериале 'Агентство' с Ричардом Гиром

Голливудский актер Ричард Гир за свою полувековую карьеру сыграл в телесериалах всего дважды. И вторая его работа на малом экране должна выйти вскоре на стриминг Paramount+.

Видео дня

Сериал получил название "Агентство", он станет адаптацией французского "Бюро легенд", трансляция которого проходила с 2015 по 2020 год. Издание Entertainment Weekly показало первые кадры будущего политического триллера.

Главным героем и основным партнером Гира в сериале станет Майкл Фассбендер ("Чужой: Завет", "Прометей", фрашиза "Люди Икс"). Он сыграет агента ЦРУ с позывным Марсианин. После шести лет работы под прикрытием он должен покинуть свое место и вернуться в офис в Лондоне. А также к своей настоящей личности. Теперь перед Марсианином стоит задача влиться в структуру работы агентства под руководством опытного Боско – именно эту роль доверили Гиру.

На новом месте главного героя преследуют тени прошлого. Так в его жизнь возвращаются старые романтические отношения, которые ставят под угрозу карьеру. Что он выберет – работу или любовь?

В касту сериала кроме Фассбендера и Гира также присоединились Джеффри Райт, Джоди Тернер-Смит, Кэтрин Уотерстон и Джон Магаро. Известно, что Райт воплотит на экране наставника главного героя, директора операций ЦРУ. А Тернер-Смит досталась роль профессора социальной антропологии. С Марсианином ее объединяет общее прошлое.

Постановкой двух первых эпизодов занимался Джо Райт – режиссер оскароносных "Темных времен", также работавший над отдельными эпизодами "Черного зеркала". Также в режиссерскую команду вошли Зетна Фуэнтес, Грант Хеслоу и Филипп Мартин. Оригинальный сценарий Эрика Рошана адаптировали Джез и Джон-Хенри Баттерворт.

Точная дата выхода "Агентства" еще не названа. Известно, что Paramount+ планирует выпустить его позже этой осенью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что авторы "Теории большого взрыва" готовят новый спин-оф популярного ситкома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.