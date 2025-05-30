'В затерянных землях': фильм по мотивам произведения Джорджа Мартина провалился в прокате

Американский писатель Джордж Мартин известен в первую очередь как автор литературного первоисточника хитового сериала "Игра престолов". Однако экранизации получали и другие его произведения, например фэнтези-рассказ "В затерянных землях". Впрочем, судьба этого фильма оказалась совсем не такой успешной.

Видео дня

Как пишет издание Collider, лента со звездными Миллой Йовович и Дэйвом Батистой с треском провалилась в кинотеатральном прокате. При бюджете в 55 миллионов долларов она собрала всего 6 миллионов. Это означает, что фильм принес студии Constantin Film, которая занималась его производством, серьезные убытки.

Критики разнесли экшн "В затерянных землях" за слабые спецэффекты, некачественный монтаж и плохую игру актеров. Картинку, созданную авторами, описывали как искусственную и неубедительную, а атмосферу называли неспособной увлечь современного зрителя. С такими данными, по мнению критиков, фильм не может составить конкуренцию другим фэнтези-проектам последних лет. Оценка ленты от профессиональных рецензентов на агрегаторе Rotten Tomatoes на момент написания заметки составляла всего 25%.

Ситуацию несколько улучшила премьера "В затерянных землях" на стриминге. После выхода фильма на платформе Prime Video он попал в десятку самых популярных, заняв 9 строчку. Несколько вырос и зрительский рейтинг картины на Rotten Tomatoes. Сейчас он составляет 48%.

Сценарий по мотивам рассказа Джорджа Мартина написали Константин Вернер и Пол В.С. Андерсон. Андерсон также выступил режиссером ленты.

По сюжету, могущественная ведьма Сира Элис (Мила Йовович) отправляется в путешествие по полным опасностей постапокалиптическим землям, чтобы найти сверхъестественную силу, способную превратить человека в оборотня. Такое задание ей дала королева, которая стремится укрепить свою власть. Проводником ведьмы соглашается стать таинственный мужчина по имени Бойс (Дэйв Батиста). Вместе они переживут немало опасностей, поскольку по следам Элис идут члены правящего Ордена, которые видят в ее действиях опасность.

В Украине фильм доступен для потокового просмотра на платформе Megogo. Однако за доступ к нему придется доплатить, даже если вы являетесь подписчиком сервиса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, к какой сумасшедшей роли хочет вернуться Том Круз после завершения франшизы "Миссия невыполнима".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.