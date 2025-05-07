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Вафельный торт по-новому: рассказываем, что добавить в десерт для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
1,5 т.
Вафельный торт по-новому: рассказываем, что добавить в десерт для яркого вкуса

Вафельный торт – десерт, который умеют готовить все. Для того, чтобы он имел оригинальный вкус, добавьте орешки, а для того, чтобы десерт был не слишком сладким, можно добавить джем с кислинкой.

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Как вкусно приготовить вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении вафельного торта. 

Домашний торт

Ингредиенты:

  • Вафельные коржи – 1 упаковка
  • Сгущенное вареное молоко – 1 банка (370 г)
  • Арахис жареный – 150 г
  • Арахисовая паста – 200 г
  • Шоколад черный – 200 г
  • Масло сливочное – 50 г
  • Соль

Способ приготовления:

1. Арахис перебиваем в крошку и добавляем к сгущенному молоку. Сверху посыпаем щепоткой соли для баланса вкуса.

Арахис со сгущенным молоком

2. Шоколад топим на водяной бане со сливочным маслом: ставим воду на огонь, доводим до кипения, снимаем с огня и уже тогда ставим сверху миску с шоколадом и маслом.

Приготовление десерта

3. Перемазываем наш торт: на нижний корж выложите половину арахисовой пасты, накрыла вафельным коржом, сверху снова сгущенное молоком с орехами, накройте, сверху шоколад, накройте и так, пока не закончится крем.

Что добавить в вафельный торт для яркого вкуса

4. Верхний корж должен быть без ничего, так как сверху мы поставим доску и груз, чтобы торт стал более плотный. И в таком виде прячем в холодильник на 1-2 часа. Далее покрываем оставшимся шоколадом!

Готовый торт

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