Ваш сад оживет: какие растения стоит подпитывать кофейной гущей

Переработка кухонных отходов во что-то полезное стала в последние годы настоящей модой. Мы находим новое применение яичной скорлупе, банановым кожуре и, конечно, кофейной гуще, которая появляется каждое утро практически на каждой кухне.

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Как пишет издание Gardening Know How, гуща содержит немало азота, магния и ключевых витаминов, а также кофеина. То есть из нее можно сделать отличное удобрение для экологического садоводства. И вот каким растениям она подойдет.

Как использовать кофейную гущу в саду?

Прежде чем мы рассмотрим растения, которым кофейная гуща приносит наибольшую пользу, полезно понять, как лучше всего применять это средство. Простое добавление кофейной гущи на грядки, клумбы и в контейнеры может пересытить землю питательными веществами и выжечь ваши растения. К тому же такая пища не подойдет растениям, которые нуждаются в щелочной среде – кофе снижает pH.

Дозировать сухую кофейную гущу для подкормки растений нужно осторожно. И лучше при этом смешивать ее с верхним слоем земли толщиной 10 см. Также этот вид отходов можно добавлять в компост. Но в таком случае ее количество не должно превышать 15% от общей компостной массы.

Отходы приготовления кофе могут обеспечить почву достаточным количеством калия, фосфора, кальция, железа, азота, магния и цинка. Гуща также питает почвенные микробы, которые улучшают дренаж и структуру почвы. Более того, кофейную гущу можно использовать для борьбы со слизнями и отпугивания комаров. В первом случае раствором гущи стоит опрыскать растения, а для отпугивания комаров сжечь немного средства в саду. А дальше поговорим о растениях, которым она может принести конкретную пользу.

Гортензии

Цветы этого растения могут менять цвет, в зависимости от уровня pH почвы. Если он ниже 6, лепестки окрашиваются в голубой цвет. Щелочной субстрат делает гортензии розовыми. Кофейная гуща – отличный способ сместить оттенки в сторону синих. Впрочем, имейте в виду, что на такие метаморфозы способны не все сорта этих цветов.

Камелии

Органические удобрения – лучший выбор для подкормки камелий с их безупречным и, кажется, бесконечным, аккуратным цветением. Рекомендуется регулярно подкармливать камелии с ранней весны до начала лета. Кофейная гуща станет хорошим элементом в этой схеме. Особенно если использовать ее в составе компоста, которым можно подкормить куст перед цветением.

Рододендроны

Использование кофейной гущи при выращивании рододендронов имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, это растение лучше растет в кислой почве. Второе преимущество заключается в том, что грубая структура гущи (вносимой непосредственно в землю или в составе компоста) очень полезна для отпугивания слизней и улиток. Но не оставляйте средство на поверхности почвы, поскольку гуща может образовать барьер, препятствующий проникновению воды, а в некоторых случаях может привести к задержке воды.

Азалии

Как правило, азалии не нуждаются в обильной подкормке, хотя удобрение с ранним медленным высвобождением может усилить их цветение. Добавляя кофейную гущу к азалиям, обязательно просушите средство и смешайте его с верхним слоем почвы, чтобы избежать появления водонепроницаемой корочки. Также избегайте прямого контакта гущи со стеблем. А еще лучше используйте компост на основе этих отходов.

Голубика

Сочные ягоды тоже выиграют от подкормки кофе. Он подкислит землю, что идет на пользу голубике, и насытит ее азотом, калием и магнием. Подсыпайте гущу на грядку с голубикой тоненьким слоем и нечасто, смешивая ее с землей. Конечно, понравится ягоде и кофейный компост. Впрочем, если после такой подкормки листья растения начали слегка желтеть, это может быть признаком того, что пора прекратить использование кофе. Также от этого удобрения стоит полностью отказаться с наступлением зимы.

Розы

Возможно, вас удивит привлекательность кофейной гущи при выращивании роз, но это действительно чудодейственное средство для цветения. Во-первых, кофейная гуща насыщает растения азотом, способствуя бурному развитию листьев. При использовании в качестве почвенной добавки или компоста, кофейная гуща также помогает бороться со многими болезнями роз.

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