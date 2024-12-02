'Ваяна-2' побила все кассовые рекорды: чем уникален мультик

"Ваяна" впервые вышла на экраны в 2016 году. Это 3D компьютерно-анимационный мультфильм, авторами которого выступили Рон Клементс и Джон Маскер. Ваяна – 16-летняя дочь полинезийского вождя, которая отправляется в путешествие по океану в поисках Мауи, способного вернуть процветание ее острову.

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Продолжение мультфильма вошло в историю, заработав за первые дни проката 221 миллион долларов, что является самой большой пятидневной прибылью. Конечно, одна из причин – удачно выбранная дата премьеры. Семейный мультфильм вышел накануне одного из самых больших американских праздников – Дня благодарения. Детали рассказало издание Hollywood Reporter.

В канун праздника Walt Disney Animation планировали получить огромную сумму от 125 до 135 миллионов долларов за долгие пятидневные выходные (среда-воскресенье). Мультфильм же превзошел все надежды и получил 221 миллион долларов за пять дней.

Рекордсменами в День благодарения стали также Wicked от Universal и Gladiator II от Paramount.

В международном прокате "Ваяна 2" стартовала со 165,3 миллиона долларов, а глобальная прибыль составила 386,3 миллиона долларов.

Путь Ваяны к становлению франшизы был, мягко говоря, необычным. Оригинальный фильм 2016 был неплохим, но не впечатляющим, а продолжение изначально было разработано как сериал Disney+.

Продолжение, снятое Дэвидом Дерриком-младшим, Джейсоном Хэндом и Даной Леду Миллер, рассказывает о молодой Ваяне, отправляющейся в неожиданное происшествие в давно потерянных водах после того, как получает звонок от своих предков. Мауи, конечно, тоже появляется.

"Ваяна 2 значительно превзошла наши большие ожидания в эти выходные и стала настоящим феноменом. Нам удалось создать невероятно талантливую и трудолюбивую творческую команду Disney Animation, которая воплотила в жизнь это новое приключение", – сказал сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман.

Ниже приведены рекорды, побитые на данный момент, согласно данным Disney и Comscore. Валовые суммы не скорректированы на инфляцию.

Самый большой 5-дневный дебют

Ваяна 2 (ноябрь 2024 г.): 221 миллион долларов;

Братья Супер Марио (апрель 2023): 204 миллиона долларов;

Transformers: Revenge of the Fallen (июль 2010): 200 миллионов долларов;

Трансформеры: Темная сторона Луны (июль 2011): 163 миллиона долларов;

Гарри Поттер и Принц-полукровка (июль 2009): 158 миллионов долларов.

Самая большая 5-дневная прибыль на День благодарения

Ваяна 2 (2024): 221 миллион долларов;

Ледяное сердце II (2019): 125 миллионов долларов;

Wicked (2024): 117,5 миллиона долларов;

Голодные игры: В огне (2010): 110 миллионов долларов;

Ледяное сердце (2013): $93,6 млн.

Самый трехдневный дебют Walt Disney Animation

Ваяна 2: 135,5 миллиона долларов;

Ледяное сердце II: $130,3 млн.

Среди всех анимационных фильмов "Ваяна 2" занимает третье место по премьере после "Мыслями наизнанку 2" 2024 года (71,3 миллиона долларов) и "Суперсемейки 2" 2018 года (63,6 миллиона долларов). Оба последних фильма созданы сестринской студией Disney Pixar.

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