Практически везде лед: на самом большом острове мира откроется новый аэропорт

Гренландия – самый большой остров на планете, около 80 % площади которого ледниковым щитом. Это автономная учредительная страна в составе Королевства Дания. Расположена Гренландия между Северо-Ледовым и Атлантическим океаном, к востоку от Канадского Арктического архипелага.

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Гренландия, конечно, не самое популярное туристическое направление. Сложность заключалась и в том, что остров почти закрыт для международных рейсов. Однако улучшение все-таки наступило – в Гренландии открыли новый аэропорт. Детали рассказало издание Express.

Гренландия – прекрасное место, чтобы увидеть северное сияние, однако добраться туда было нелегко. Новый аэропорт раньше не строили из-за проблем с инфраструктурой и потребности в более длинных взлетно-посадочных полосах.

Однако новый обновленный аэропорт Нуук имеет специальную взлетно-посадочную полосу протяженностью 2000 метров, которая позволит приземляться более крупным самолетам по мировым направлениям.

До этой модернизации взлетно-посадочная полоса имела длину всего 950 метров. Летом 2025 между Нууком и США, Канадой, Исландией и Данией планируется огромное событие. Это первый раз, когда Гренландия будет соединена с этими странами.

С марта 2025 года каждые две недели будут осуществляться рейсы в аэропорт Рейкьявик Кефлавик и пять рейсов в неделю в аэропорт Копенгагена. Будут прямые маршруты в два аэропорта Дании, Биллунна и Ольборга.

Рейсы в Нью-Йорк будут доступны с 15 июня, и они будут осуществляться авиакомпанией United Airlines, которая будет выполнять перелеты дважды в неделю.

В 2026 году планируется открытие еще двух аэропортов на юге острова. Новая разработка принесет пользу и жителям Гренландии, которые смогут легче путешествовать в большее количество мест, а также повысит перспективы развития туризма.

"Это действительно историческая веха, которая создаст мир новых возможностей для всей страны, поскольку впервые обеспечит прямые рейсы через Атлантику в столицу Гренландии. Представьте себе, что вы покидаете Нуук утром, чтобы в тот же вечер насладиться французской кухней в Париже. Сегодня для Гренландии начинается новая эра", – отметил генеральный директор аэропортов Гренландии Йенс Лауридсен.

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