Вдохновили на создание 'Красавицы и Чудовища': два города во Франции для незабываемого отдыха

Просматривая любимые с детства мультфильмы, мы мысленно погружаемся в атмосферу сказки. Но, например, если вы любите "Красавицу и чудовище" от студии Disney, вы вполне можете оказаться в похожих декорациях, если правильно выберете место для отпуска.

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Как пишет издание Express, конечно, вы можете остановиться в отеле в тематическом парке Disneyland Paris. Однако лучше отправляйтесь в окрестности Кольмара, где находятся две живописные деревни, которые фактически послужили вдохновением для создания маленького городка, где выросла Белль из "Красавицы и Чудовища". Эти деревни имеют названия Рикевир и Рибовилле.

Рикевир, расположенный примерно в часе езды от Страсбурга. Здешние живописные улицы как будто действительно сошли с экрана – они полностью передают романтическую атмосферу старины, которую так любят воспроизводить кинематографисты и аниматоры.

Его называют одним из самых красивых сел Франции, где яркие и красочные дома выстроились вдоль мощеных дорожек. И не только прогулками привлекает туристов Рикевир. Посетить стоит также местные винные погреба, где вам предложат дегустацию французских вин и вкусную еду.

Село также славится своими рынками, где можно приобрести разнообразные свежие фрукты и овощи, сыры, мясо, ювелирные изделия, одежду и многое другое. А в декабре здесь открывают рождественскую ярмарку, которая превращает Рикевир в настоящую зимнюю сказку.

В свою очередь Рибовилле является одним из старейших средневековых городов французского Эльзаса. Он известен своей исторической архитектурой, расположенной недалеко от руин трех замков сеньоров Рибопьера.

Еще со времен Средневековья город окружали живописные виноградники. И эта традиция сохранилась до наших дней. Поэтому эксперты советуют планировать отпуск так, чтобы посетить Винную ярмарку в Рибовилле. Или же выбирайте Фестиваль старинной музыки, если вы любите искусство.

Хотите посетить оба города? Это совсем несложно. Рикевир и Рибовилле находятся всего в 10 минутах езды друг от друга.

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