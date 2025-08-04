Вернется старый злодей: о чем будет новый фильм о Человеке-пауке

Marvel и Sony готовят зрителям мощное продолжение приключений Питера Паркера. Фильм "Человек-паук: Новый день" станет очередной вехой во вселенной MCU, где состоится возвращение не только главного героя, но и нескольких знаковых персонажей.

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К команде присоединяются герои из разных частей франшизы, что обещает создать настоящий взрыв на экране. Новый фильм уже окрестили одним из самых амбициозных в серии о Человеке-пауке, пишет издание Collider.com.

Одним из самых обсуждаемых возвращений является появление Мака Гаргана, известного как Скорпион. Его последний раз можно было увидеть еще в сцене после титров в фильме "Возвращение домой" 2017 года. Роль снова исполнит Майкл Мандо — актер, который успел прославиться драматической игрой в "Лучше звоните Солу". Его персонаж в комиксах не только опасный злодей, но и потенциальный носитель симбиота Венома, что может стать отдельной сюжетной ветвью в будущем.

Но Скорпион — не единственный громкий камбэк. В фильм также вернется Марк Руффало в роли Халка и Джон Бернтал, который сыграет Карателя. Оба актера давно не появлялись на большом экране в своих образах. Халк в последний раз имел заметную роль в "Мстителях", а Каратель был героем отдельного сериала от Netflix. Их сочетание с Человеком-пауком создает крайне нестандартную команду, которая обещает немало напряжения — и масштабных схваток.

Фанаты MCU знают: когда несколько супергероев встречаются в одном фильме, первое, что их ждет — конфликт. "Новый день" не станет исключением. Как и в предыдущих частях с Томом Холландом, герой снова окажется рядом с более опытными союзниками — на этот раз в лице Беннера и Касла. И хотя начало сотрудничества вряд ли будет легким, объединение этих персонажей свидетельствует о масштабности угрозы, нависшей над миром.

Сюжет будущей ленты пока держат в тайне, но уже известно, что фильм станет важной точкой пересечения для нескольких сюжетных линий MCU. Это также возможность раскрыть новые стороны персонажей: показать Халка вне контекста "Мстителей" и дать новый старт Карателю на большом экране. Кроме того, появление Гаргана может заложить основу для еще более мрачных тем в будущей киновселенной Marvel.

Режиссером ленты выступает Дестин Дэниел Креттон, известный по "Шан-Чи", а сценарий написали Крис МакКенна и Эрик Соммерс. Премьера "Человек-паук: Новый день" запланирована на 31 июля 2026 года.

Ожидается, что фильм откроет новый этап истории Питера Паркера, в котором союзники становятся все серьезнее, а враги — все опаснее.

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