Ветеринар назвал лучшую породу собак для уничтожения крыс

Хотя общеизвестно, что кошка может помочь отпугнуть грызунов, знаете ли вы, что одна конкретная порода собак была выведена именно для этого?

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Доктор Джоанна Вуднатт, ветеринарка британской страховой компании ManyPets, рассказала Express о собаках, которые ловят крыс.

"Джек-рассел-терьеров выращивают для уничтожения крыс, и они очень хорошо с этим справляются", – сказала она.

Собаки этой породы быстры, они гонятся за добычей, а затем подхватывают ее и трясут, что ломает крысам позвоночник.

Но охота крыс может быть для этих собак также и опасно. Во-первых, вы должны следить, чтобы ваш пес не съел крысу, потому что тот мог перед тем съесть яд. Во-вторых, крысы могут ранить вашу собаку из-за своих острых зубов, поэтому вам следует осмотреть ее на наличие порезов или следов укусов.

"Любые повреждения, которые прорываются через кожу, должны быть осмотрены ветеринаром", – сказала ветврач.

Еще один важный фактор – это прививка вашей собаки. "Крысы являются распространенным источником лептоспироза", – объяснила врач Вуднат. "Убедитесь, что ваша собака полностью вакцинирована, прежде чем разрешить ей контактировать с крысами".

Раньше OBOZ.UA рассказывал, что ветеринар назвал пять вещей, которые никогда бы не делал со своей собакой.

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