Ветеринар назвал три фразы-'красные флажки', которые он слышал от владельцев животных

Взять на себя ответственность за домашнего питомца – не маленький подвиг. Это требует непоколебимой преданности и заботы. Будущие владельцы домашних животных должны тщательно взвесить, как пушистый друг повлияет на их жизнь, и могут ли они взять на себя обязательство обеспечивать необходимое внимание животному на протяжении всей жизни.

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Один озабоченный ветеринар обратился в социальные сети, чтобы выразить свою тревогу по поводу некоторых комментариев, которые он часто слышит от своих клиентов в клинике. Доктор Хантер Финн поделился своей реакцией на видео в TikTok, назвав заявления владельцев животных, вызывающих у него тревогу.

"Мой питомец не выходит на улицу, поэтому нам не нужна профилактика дирофиляриоза"

Это первое утверждение демонстрирует распространенную ошибку в профилактике сердечных гельминтов среди некоторых владельцев домашних животных.

Дирофиляриоз – это серьезное, иногда смертельное заболевание, поражающее собак, кошек, хорьков и других животных. Болезнь вызывается паразитическими червями, поражающими сердца этих существ.

Эти паразитические аскариды распространяются через укусы комаров, и хотя собаки являются основными жертвами, другие животные, такие как лисы, медведи, тюлени и другие, могут пострадать от инвазии. Хотя это очень редко, но были случаи, когда люди также заразились сердечными глистами.

"Это только домашнее животное, я могу купить еще 10 таких за эти деньги, которые потрачу на лечение"

Ветеринарные счета могут быть очень дорогими, в особенности за неотложную помощь либо хирургическое вмешательство. Но владельцы должны понимать, что жизнь рядом с животным означает обязательство заботиться о нем, включая покрытие медицинских расходов.

Страхование и планы по домашним животным могут стать спасением для домашних животных и владельцев. Во время кризиса стоимости жизни важно учитывать расходы, связанные с владением животным, и то, реально ли это для вас.

"Мой старый ветеринар просто давал мне антибиотики, когда я просил"

Несмотря на обычный рецепт, антибиотики не панацея. Они предназначены для борьбы с бактериальными инфекциями, а не со всеми заболеваниями.

Если у вашей собаки или другого домашнего животного диагностирован паразит или вирус, ваш ветеринар не будет назначать антибиотики, поскольку они будут неэффективными.

Однако, если ваш питомец имеет бактериальную инфекцию, то антибиотики будут адекватным лечением.

Если у вас есть какие-то беспокойства относительно вашего питомца, важно обратиться за профессиональной помощью для личной оценки и индивидуального диагноза.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему на самом деле собаки зевают.

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