Ветеринары назвали симптомы-'красные флажки' у собак и кошек: стоит сразу идти к врачу

Собаки и кошки могут иметь ряд проблем со здоровьем. Для владельцев домашних животных важно различать чрезвычайные ситуации, требующие немедленной помощи от менее срочных проблем.

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Ветеринары Nithsdale Vets поделились шестью предупредительными признаками проблем, требующих немедленных действий. О них они рассказали в своем шутливом видео в TikTok.

Неотложные симптомы

Следующие симптомы были указаны как чрезвычайные, требующие внимания и немедленного обращения к врачу:

Проглотили что-то токсичное

Свертываются и лежат

Тепловой удар

Собаке плохо после рождения щенков

У кота затрудненное дыхание

Кот не может сходить в туалет.

Не экстренные симптомы

Нижеследующие симптомы были включены, поскольку многие владельцы собак часто обращаются к своему ветеринару, но они не классифицируются как чрезвычайные и не нуждаются в срочной помощи:

Болит кожа

Необходимо опорожнить анальные железы

Когтики нуждаются в стрижке

Хромость

Диарея без других "тяжелых" симптомов

Прививка.

Прежде чем завести собаку или другое домашнее животное, важно узнать как можно больше об этой породе и подготовиться. Также следует помнить, что дрессировка имеет важное значение, и не все собаки или другие домашние животные подходят для того, чтобы заводить их, если вы новичок в этом деле.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, ветеринар назвал пять вещей, которые никогда бы не делал со своей собакой.

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