Виктория Бекхэм показала трендовый образ с костюмом: как повторить

Виктория Бекхэм регулярно создает инфоприводы своим внешним видом. В свои 50 лет она остается иконой стиля, доказывая, что ее ощущение моды только обостряется со временем.

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Известная дизайнер, бывшая участница Spice Girls и обладательница собственного бренда в очередной раз показала, что ее стиль безупречен. Фотографиями в изысканном образе она поделилась в социальных сетях.

В своих социальных сетях Виктория поделилась с поклонниками исключительным луком, соединившим в себе гламур и сдержанность. Подобные образы и деловые костюмы будут на вершине модных трендов этой осенью.

Звезда выбрала кремовый приталенный блейзер с атласными лацканами и квадратными карманами, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру и элегантность, а также брюки такого же цвета. Чтобы придать образу больше сексуальности, Бекхэм дополнила жакет черным кружевным бюстгальтером, создавая отличный контраст стилей.

Что касается аксессуаров, то модельер выбрала кольца с изумрудом и бриллиантами, тонкую подвеску и набор элегантных сережек, которые придали луку элемента роскоши и изысканности.

Не менее поразительным стал и макияж Виктории, который она создала с использованием продукции из собственной линейки. Ее лицо украшали сияющий розово-бронзовый тон, объемные ресницы и красная помада в оттенке "pop".

Как повторить стиль Виктории Бекхэм?

Хотя Виктория имеет доступ к эксклюзивным дизайнерским вещам, создать подобный образ может каждый с помощью доступных брендов и базовых элементов гардероба.

В первую очередь, выберите костюм из качественной ткани. Пиджак и брюки одинаковых классических цветов можно найти у многих брендов и даже в масс-маркете.

Также следите за тем, чтобы костюм хорошо сидел по фигуре. Даже оверсайз пиджак должен иметь правильный крой, чтобы выглядеть стильно, а не бесформенно.

В конце концов, не нужно перегружать образ лишними деталями. Ограничитесь классическими туфлями на каблуке или лоферами, тонким ремнем и минималистическими ювелирными украшениями. То же касается и прически и макияжа. Простота – ключ к успеху, который сделает образ стильным и гармоничным.

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