'Винегрет' по-новому: что добавить в классический салат для лучшего вкуса

"Винегрет" – классический салат, который часто готовят и в праздник, и на каждый день. Такое простое блюдо можно сделать гораздо вкуснее, если помимо овощей добавить нарезанное филе селедки.

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Идея приготовления винегрета по-новому опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Свеклу для такого блюда лучше не отварить, а именно запечь.

Ингредиенты:

запеченная свекла – 2 шт.

отварной картофель – 2–3 шт.

красный лук – 1 шт.

маринованные огурцы – 2–3 шт.

филе малосольной сельди – 2–3 шт.

зеленый горошек – 0,5 банки

укроп, соль, домашнее масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Запеченную свеклу почистить и нарезать соломкой.

2. Картошку почистить и также нарезать.

3. Измельчить лук.

4. Добавить горошек.

5. Порезать в эту же миску филе малосольной сельди.

6. Добавить укроп и соль.

7. Все перемешать, заправить растительным маслом и снова перемешать.

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