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"Винегрет" по-новому: что добавить в классический салат для лучшего вкуса
"Винегрет" – классический салат, который часто готовят и в праздник, и на каждый день. Такое простое блюдо можно сделать гораздо вкуснее, если помимо овощей добавить нарезанное филе селедки.
Идея приготовления винегрета по-новому опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Свеклу для такого блюда лучше не отварить, а именно запечь.
Ингредиенты:
- запеченная свекла – 2 шт.
- отварной картофель – 2–3 шт.
- красный лук – 1 шт.
- маринованные огурцы – 2–3 шт.
- филе малосольной сельди – 2–3 шт.
- зеленый горошек – 0,5 банки
- укроп, соль, домашнее масло – по вкусу
Способ приготовления:
1. Запеченную свеклу почистить и нарезать соломкой.
2. Картошку почистить и также нарезать.
3. Измельчить лук.
4. Добавить горошек.
5. Порезать в эту же миску филе малосольной сельди.
6. Добавить укроп и соль.
7. Все перемешать, заправить растительным маслом и снова перемешать.
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