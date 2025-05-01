Винный маринад для очень сочного шашлыка: мяса будет просто таять

Если вы хотите, чтобы мясо для шашлыка было сочным и быстро промариновалось, но нет ни лука ни кефира под рукой, эти продукты можно заменить минеральной водой, а также например томатным соком и даже вином.

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Редакция FoodOboz делится рецептом одного из самых удачных маринадов для шашлыка из белого вина.

Ингредиенты:

белое вино 100 мл на 1 кг мяса

мясо (свинина)

специи – соль, перец, кориандр

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте кусками, добавьте специи, хорошо перемешайте.

2. Влейте вино и снова перемешайте мясо, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

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