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Винный маринад для очень сочного шашлыка: мяса будет просто таять
Если вы хотите, чтобы мясо для шашлыка было сочным и быстро промариновалось, но нет ни лука ни кефира под рукой, эти продукты можно заменить минеральной водой, а также например томатным соком и даже вином.
Редакция FoodOboz делится рецептом одного из самых удачных маринадов для шашлыка из белого вина.
Ингредиенты:
- белое вино 100 мл на 1 кг мяса
- мясо (свинина)
- специи – соль, перец, кориандр
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте кусками, добавьте специи, хорошо перемешайте.
2. Влейте вино и снова перемешайте мясо, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
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